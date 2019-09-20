Bose 的智能音频眼镜（方款）今日正式在中国大陆地区发售，售价为 1599 元，即日起可前往 Bose 官方门店、官方线上平台以及 Bose 授权经销商门店购买。可替换镜片镜面银（偏光）和渐变蓝（非偏光）也将于近期上市，对应售价为 249 元和 159 元。

Bose 智能音频眼镜同时具备无线耳机的基本功能，镜架两边均隐藏有 Bose 微型发声单元。在触控和语音控制方面，微型麦克风和多功能按钮位于右侧镜架，按钮可用来开关机、蓝牙配对、启动语音助手，也可以用来切换或暂停播放内容。用户可以通过 Bose Connect 应用程序，更新解锁更多功能。

眼镜通过磁吸式充电接口，可在两小时内完成充电。在正常使用情况下，可实现 3. 5 小时持续播放，待机时间长达 12 小时。这款新产品的本体是眼镜，那么它当然也具备太阳眼镜的功能，可阻挡高达 99％ 的 UVA/UVB 射线。产品自带的深色镜片可以替换为镜面银（偏光）或渐变蓝两种可替换镜片。与原装镜片一样，两款镜片同样也具有抗划和防碎保护。

需要注意的是，眼镜的国行版目前暂不支持 Bose AR 平台。

Bose 智能音频眼镜上的 AR 平台于 2018 年 3 月公布，不过这个平台并非我们理解的 “视频增强”，而重点是在于音频。眼镜上没有相机，而是在 Bose AR 技术加持下，通过传感器跟踪头部动作，同时根据手机 GPS 进行定位，所有这些数据经由配套的应用程序处理，最后将实用的信息以音频形式传达给佩戴者。比方说，在旅行时你可以通过 Bose AR 收听有关当地历史事件的音频内容，而站在名人雕像前还可以听到著名历史时刻的相关演说内容。此外该技术还能帮你翻译路牌，或者解读博物馆中某副画作背后的历史故事。