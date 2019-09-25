提到刘二海，就不得不提瑞幸咖啡、摩拜单车和蔚来汽车。它们多次被外界质疑 “泡沫”、“烧钱”，但上述三个项目刘二海已经分别通过被投公司的上市和被收购实现成功退出。刘二海是这几个项目背后的推手，同时也被这几个明星项目推向了投资 “神坛”。

刘二海对外表示自己喜欢长期投入和持续投入，但是从投资的结果来看，他投资的几个标杆项目都快速找到了退出的途径。比如 2015 年投资摩拜单车，2018 年其被美团收购，用了 3 年；同样在 2015 年获得刘二海投资的蔚来汽车，于 2018 年上市，前后也用了 3 年；瑞幸咖啡可能更快，2018 年投资，2019 年完成上市，刘二海仅用 1 年就获得退出机会。

如何快准狠的选择到心仪的项目，实现快进快出的资金退出？在 2019 DEMO CHINA 创新中国未来科技节上，刘二海接受包括动点科技在内的媒体采访时，提到两个英文单词：“Drive” 和 “Value”。

“Drive 是对行业进行分析，发生什么新变化，变化会有什么机会？市场容量怎么样？‘i’，是不同，我们对比这个行当跟其他行当有什么不一样？还有 ‘V’ 指价值，剖析价值体系是怎么构成的？‘E’ 讲的是环境，我们周围的环境发生了什么变化，基础设施有什么改变。” 刘二海说道，另外他表示对于具体项目他们有一个 Value 模型，“凭什么投你们公司？由于什么原因？一个投资人总会时间有限，哪一个是你机会成本最高的项目？为什么你是合适的机构投资这个项目？你撬动什么样的能力，是因为信息不对称？不管怎么样你得有原因。”

刘二海曾在多次采访中，提到他的 “面向根据地投资策略”，即设定一个广阔的感兴趣领域，瞄准里面数一数二的项目，然后获得相应的人脉和理解力，然后根据人脉和理解力逐步扩大自己的根据地。对于愉悦资本而言，汽车出行、房产服务、智能互联网就是其主要根据地。

在汽车出行领域，从 2005 年投资易车网开始，刘二海先后又投资了神州租车、神州专车、蔚来汽车、优信二有车、途虎养车等等。涉及从造车到养车、买二手车，甚至是汽车资讯等上下游领域。而在房产服务领域，愉悦资本的投资轨迹也从小猪短租到长租的蛋壳公寓，从商办领域的好租到共享办公的梦想加。在智能互联网领域，也投资了类似咖啡零点吧、径卫视觉、摩拜单车等项目。

“我觉得这个时代确实是新物种像雨后春笋一样涌现的时代，原因是由于有了新基础设施，不只是技术，技术已经转化成了新基础设施。” 刘二海谈到，什么是新基础设施？移动互联网、支付、物流、AIoT、中国制造，这些东西构成了中国现代新基础设施。在他看来，技术只有转化成基础设施，才能深刻地影响到更广泛的行业。能成为基础设施有几个特点？广泛的、安全的、可靠的，价格是负担起，才能成为基础设施。

刘二海经常举瑞幸咖啡的例子，多年以来，在咖啡这个大领域里，有很多公司都在积极拓展，但是能做到瑞幸咖啡程度的企业较为罕见。原因在于瑞幸咖啡构建了不一样的价值体系，像星巴克和大多数传统咖啡店基本是线下模式。瑞幸构建的新的价值体系是：线下迅速铺店抢占市场，线上获取用户流量，再加上全球供应链，精准触达用户。实现快速发展。刘二海讲道，以往，商家只能在店里等顾客来买咖啡，具有很大的随机性和不确定性，而瑞幸咖啡就不一样，通过线上派发优惠和新产品推送，开启了商业世界中所有客户与商家直接沟通的时代。

备受争议的新能源汽车蔚来也是刘二海的心头之爱，“蔚来汽车非常智能，非常先进，我自己非常喜欢。可是因为大环境的原因，政策的原因，发展比较缓慢，但是我相信这是未来” 刘二海表示，中国的汽车市场规模虽然很大，但还没有一款车拥有自己的中高端技术。这种情况下，蔚来汽车抓住了电动汽车发展的机遇，是中国高端新能源汽车品牌的代表。今后随着人工智能等新技术的逐步应用或普及，智能汽车产业将迎来全新的发展机遇。

总结来看，刘二海认为，基础设施发生变化后，给企业带来新的变化。新的基础设施改变了客户关系，商家不需要中间环节就可和用户直接沟通。在基础设施完善的情况下，这些行业所依存的环境变化了，发展过程中，其传统的价值链就会有新的变化，瑞幸咖啡、共享单车等企业都因此获得了快速的扩张和成长，这些新基础设施孕育出的巨型产业在中国会走上与美国同行们不一样的道路。

“我们会看到两类机会，一类是纯科技的，另一个是科技支撑的基础设施。如果你能够找到这样的机会，那你将成为非常成功的创业者和投资人。” 刘二海在说。