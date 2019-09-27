在采访前一两分钟，刘博还在与同事沟通出差以及项目的相关问题。 我问：“您的时间是按照小时来算的吗？”

刘博说：“按照分钟来算的。” 坐在镜头前的刘博，前半分钟还在跟同事讨论项目进度，当视频编导一句 “可以开始” 之后，她便无缝转接到镜头前的状态，同时还问了同事一句，刚刚涂口红了吗？“

刘博，启迪之星创投的总经理。曾获得福布斯 2018 中国最佳女性创投人 TOP25、科技部颁发 2018 创新中国科技投资家 top10 等多项荣誉。在做投资经历中，她见过不止两万个创业者，覆盖面极广，跟项目快速而深入的 20 分钟左右的沟通就可以决定是否跟进。

长期在硬科技和新消费领域投资，投出火河科技、胖虎科技、知呱呱、驭光科技、指掌易、九州华兴、海斯凯尔、翼菲自动化、知存科技、聚宽量化等项目的刘博，她的投资逻辑是什么？为什么选择早期投资、加入启迪之星，以及这个行业如何影响了她？带着种种疑问，动点科技采访了启迪之星创投总经理刘博，聊了聊她的投资逻辑以及与创业者的项目之间发生的故事。

不必追寻风口，要探究项目的商业本质

“怎么更好地挖掘三四线城市不同人群的消费需求才是本质，不必追寻风口。” 谈到最近投资圈中对下沉市场的追捧，刘博给出了她的观点。

刘博很少跟风市场去找项目，在她的投资逻辑中，早期投资的市场有多个可能性，大部分情况下根据既有市场或者根据术所能应用的场景去分析市场。先分析出来赛道在哪，然后再去找选手是很难的。

刘博投资的大部分新消费场景是存量市场的价值创造，二手奢侈品交易市场胖虎科技是其中一个。

胖虎科技是清华 2014 年 MBA 创新大赛二等奖的项目，启迪之星在 2015 年完成对它的天使轮投资。刘博回忆当时去尽调的场景还是很震撼的，当时两麻袋奢侈品在胖虎科技的店里放着，每天会有大量的三四线城市客户给他邮来了奢侈品，很多奢饰品品牌的包大多九成新或者全新。

刘博在做尽调的过程中了解到 2014 年中国在全球的奢侈品市场交易为 500 亿，而 2018 年，第三方报告中市场交易量为 5000 亿，中国人在全球的奢侈品购买量占到全球的 40%。同时，二手奢侈品市场也已突破千亿，且以每年 40% 的速度快速增长。胖虎便在奢侈品流转的过程中，发掘了价值创造的机会。

刘博谈到：“奢侈品是一个非常标准化的市场，只要你有数据库，九九新的市场行价是多少，随时都能报价。它有非常强的金融交易的属性，同时有这么大的市场。同时创始人在这个行业的买手店做了十年。” 刘博决定投胖虎科技时认为，这是一个需要升级的存量市场。

“胖虎科技的商业模式不仅是卖消费品赚消费的利差，更多的是为这个市场赋能，进销管存数据管理体系、鉴定、养护，体验式服务，供应链及金融，从而加速加大生态内商品的流通率和流转率从而产生价值创造，这是非常好的一个标的。”

投资胖虎科技，无论从成长性、市场规模、还有创业者本人这三个角度，都符合启迪之星的投资要求。虽然胖虎科技不是一个硬核的科技公司，但二手奢侈品行业的市场成长性以及创始人在这个行业的经验和未来做平台的能力都是刘博看中的，这个项目也是启迪之星所做的一个内部突破性的决策。

闲置二手市场存在什么问题？

刘博认为：闲置二手市场最大的问题是没有标准化的定价体系和标准化的流通体系，特别是在交易场景、鉴定定价、养护流转过程中等等。比如说有人 1 万块钱买的包，用了两个月不喜欢了，可能 8000 块钱卖了。很多人买了二手，也会让产品再次流转到二手的市场。在这个过程中有一个流转的价值，整个二手市场更多的是商品透明性的价值。

现在是一个非常好的投资环境

“我觉得对我们来说现在的投资市场是一个非常好的机会。” 面对创投圈都在讨论的资本寒冬，刘博给出了她的看法。

刘博认为，前几年不管是不是投资人，人人都在投资项目是一个投资市场虚假繁荣的现象。现在虚假繁荣的泡沫破裂之后，最后留在岸上的都是还不错的，靠谱的才能坚持下来。现在很少有一个三千万估值的项目，投资人给一个亿的估值去抢项目的恶意竞争的现象出现。从创业项目的角度看，大家也逐渐从对创业的盲目热情，包括对创业理解的误差，慢慢回归到创业的初心和实力的全面考虑。

在当前的创投环境中，刘博把启迪之星投资成功率高的逻辑概括为 三点：优质的项目源、对项目和人的专业判断能力、为企业赋能。

首先，启迪之星依靠丰富的学术专家资源，可以在各行业给到投资人以及创业者相应的经验，同时这些专家的学生也有很多在他们各自的领域创业，启迪之星比较容易接触到相对优质的项目。

第二，启迪之星主营孵化器业务，在全国有 140 余个孵化器，孵化器为校友做了很多工作以及孵化服务，包括清华校友会的活动。同时启迪之星在承办、协办的各种国家和地方的创业大赛中也可以发现很多优质项目。

第三，启迪之星在多年的早期投资中，塑造了一个投资早期高科技项目的品牌。在技术门槛和行业逻辑判断上拥有自己的经验和壁垒。

刘博认为，投资机构除了给到企业资金之外，重要的还是为企业赋能。为企业链接资源和专家，以及提供商业、财税法律等众多方面的帮助。比如启迪之星会帮助大企业去解决它的创新能力和他的视野范围。也帮助中小企业去解决场景、订单和品牌这类问题。 启迪之星会花精力去经营投后的资源，包括产业的龙头企业以及根据政府的政策提供相应的资源匹配，帮助企业节省时间提高效率。

谈及在经历了财务、管理咨询行业后为什么坚定的扎根早期投资行业，刘博谈到：“对未知的探索和不确定性的向往让我感觉到快乐，同时不断遇到优秀的人，与优秀的企业一起成长，成人达己。”