“我太南了”” 南上加南” 最近的流行语放在后互联网时代合适不过，当流量已经被巨头霸占瓜分，流量已经成为稀有资源的时候，互联网玩家们该如何生存？在 9 月 24 日由加和科技主办的 2019ReachMax 智能流量管理合作论坛上，我们遇到了爱奇艺的销售副总裁付正刚，他并不同意现在的互联网玩家 “不好混”。

“其实我并不觉得现在互联网的流量在消失，人口的红利在缩小，尤其这两年，一方面算法驱动的流量增长不断地会有不同的模式，另一方面就是内容带来的流量入口的特征越来越明显，我们看到平台上面尤其是优质的内容不乏流量的。” 付正刚讲道，但爱奇艺也会遇到流量分配和价值恒定的难题，“我们经常被客户挑各种不同类型的流量，我们会想我们流量的价值，内容 IP 长视频沉浸式观看的场景，对于品牌广告效果的加持怎么体现。我们只有流量，但是流量价值的差异点怎么来衡量，这是一个考虑的点。”

根据 QM 数据显示，截止到 2019 年 3 月，爱奇艺 APP 月活跃用户数近 5.4 亿，视频领域排名第一，爱奇艺付费会员人数近 1 亿。今年五月份，爱奇艺发布视频观看场景的效果广告产品 “触点”、“AI 创可贴” 两个广告产品。触点广告是一款以效果为中心的广告形式，它均为视频形式的广告，长度最长可达 60S，用户可以选择跳过；AI 创可贴加入了创可贴广告可点击跳转的功能，缩短了曝光到效果的转化路径。付正刚介绍，爱奇艺将持续应用 AI 为效果广告赋能，不断完善智能投放引擎的开发，未来不再需要广告主和代理商做太多繁琐流程，只需要设定预算、目的、成本，爱奇艺的智能投放平台即可满足，大大提升效果广告投放和服务效率。

“以往广告投放缺乏运营的思维，如何建立跟客户的流量，把一次性流量变成重复使用的流量，把便宜的流量变成有价值的流量，未来我们将更多的引入用户运营的思维，把公域的流量管理好，同时把客户通过第三方投放的数据管理好，通过客户运营的工具，把流量反复的应用，这是作为媒体需要思考的方向。” 付正刚介绍。

“我一直认为程序化不止是一个技术，也不是简单替代直投的模式，而是创新的售卖规则，在规则中我们主要是偏品牌程序化和效果程序化。品牌程序化更多是交易模式、交易规则，比如应该怎么投放，怎么售卖。效果程序化更多的是通过数据的赋能。” 付正刚讲道，区别于媒体或者代理自助式的投放，程序化的效果有很多优势，这需要与广告主或第三方相互赋能，其中可能会牵扯交换规则甚至数据传输安全性的问题，这需要双方制订好规则。

“下一个营销金矿需要在消费者洞察、创意制作、互动场景上发掘，运营方向上做到供给侧优化和精细化运营。” 付正刚说。