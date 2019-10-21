针对 2020 年东京奥运会、2022 年北京冬奥会和 2024 年巴黎奥运会，英特尔正着力开发基于 5G 的 VR、3D 和 360 度内容开发平台。为了创造沉浸式体验，英特尔与当红齐天集团签署战略合作备忘录。

基于英特尔酷睿、至强处理器和其它英特尔产品，英特尔和当红齐天将共同合作开发基于 5G 技术增强的 VR/AR 内容解决方案，以带来更多沉浸式奥运体验。合作项目主要包括五大方面：

开发基于 5G 的 VR/AR 解决方案。为了实现基于 5G 的 VR/AR 体验，双方将在渲染服务器动态分配架构、基于不同网络情况的数据压缩与解码、VR 内容的混合帧同步方案等方面开展研究，同时也会在管理端和客户端做大量的优化工作

开展运动、竞技、体育赛事项目相关的 VR/AR 内容设计和制作、开发软硬件及系统集成等配套设施。开发 VR 座椅、VR 立方、VR 魔盒等相关硬件和软件解决方案

向奥运运动员提供 VR/AR 体验及训练辅助。开发 VR 运动模拟器等相关产品，为奥运运动员提供 VR/AR 体验和训练辅助

VR/AR 电子竞技赛事的策划执行和直播推广。基于以上英特尔技术，策划执行和直播推广 VR/AR 电子竞技赛事

打造 VR/AR 主题公园。在首钢北京园区的焕真国际科技体育基地打造全球尖端 VR/AR 体育行业中心（主题公园）

英特尔市场营销集团副总裁兼全球奥运项目办公室总经理 Rick Echevarria 表示：“英特尔始终助力于将 AI、5G 平台、VR 等技术带到奥运会中，为运动员、与会者、观众和赛事工作人员带来创新体验，同时展示技术如何推动商业成功转型。这次战略合作备忘录的签署将有助于为奥运会粉丝提供基于 5G 的 VR/AR 沉浸式体验。”