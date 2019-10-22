有关苹果牌 AR 产品的传闻也一直没有停过，据说该公司会在明年推出 AR 头戴式设备。彭博社报道称，苹果已经将推出 AR 设备的日期瞄准 2020 年，该设备将配备全息显示器。

彭博社将苹果的头戴式设备描述为眼镜，它 “可以在用户的视野内显示诸如文本、电子邮件、地图和游戏之类的内容”。但报道称如果高管认为苹果 AR 硬件尚未准备好在黄金时间推出，则发布时间表可能会进一步推迟。

据报道，2020 年对于 iPhone 来说将是重要的一年，其将采用新的外观设计，增加 5G 网络支持以及后置摄像头的 ToF 3D 传感器，这将有助于增强现实应用。预计 2020 年款 iPhone 将采用新尺寸的 OLED 屏幕，即 5.4 英寸、6.1 英寸和 6.7 英寸。

报道还重申了之前的预测，即苹果将在 2020 年为 Apple Watch 增加睡眠监测功能，并且可能会首次推出搭载定制处理器（可能基于 ARM）的 Mac。通过此举，苹果将能够掌控更多核心技术，MacBook 的电池寿命也可能会得到显著延长。

此前郭明錤预测称，苹果将会与第三方品牌合作在 2020 年上半年推出 AR 头盔。他还提到，2020 年对苹果机壳产业链最重要的变化是 5G iPhone 金属中框/机壳的规格升级。

题图：Apple