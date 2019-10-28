尽管苹果的智能家居平台 HomeKit 在这几年取得了长足发展，但在兼容设备的数量方面，该平台仍然落后于 Google Home 和 Amazon Alexa。未来事态可能会有所转变了。根据彭博社的报道， 苹果正在加大对智能家居部门的投资，以期扩大公司在智能家居市场的占有率。

据报道，这一新工作团队由前 Mozilla 首席技术官、Silk Labs（2018 年被苹果收购）的联合创办人 Andreas Gal 领导。同时，苹果正在寻求设计解决方案，以使第三方智能家居配件制造商更容易采用 HomeKit 标准。该团队据称还在研究苹果是否应该生产自己的智能家居配件，例如灯或门锁。

苹果的硬件团队可能会感兴趣的一个领域是家庭安全摄像头，后者可以与即将推出的名为 HomeKit Secure Recording 的 iOS 13 功能协作，让 HomeKit 摄像头以端到端的加密方式自动将片段上传到用户的 iCloud 帐户。彭博社指出，几年前，苹果考虑生产 “种类繁多的” 家用配件，但计划被搁置了。

通过从硬件认证模块过渡到基于纯软件的系统，苹果在过去一年左右的时间里使第三方公司更容易制造 HomeKit 配件。但一些制造商仍然在抱怨增加对 HomeKit 的支持成本高昂，而且苹果的认证过程也十分缓慢。

苹果唯一的智能家居设备 HomePod 因其较好的音质表现而受到不少称赞，但由于售价较高，它的销量并不理想。此前有消息称，廉价版 HomePod 将于 2020 年推出，苹果随后还会增加关键的软件功能以提高产品的吸引力，包括音乐播放接力和多用户 Siri 功能。