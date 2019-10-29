苹果发布 iOS 13.2，Deep Fusion 来了

iPhone 11 系列中，苹果在发布会上重点强调了它的拍摄能力，现在 iOS 13.2 正式推送，被苹果高层称为 “电脑运算摄影技术疯狂科学” 的 Deep Fusion 随之而来。

Deep Fusion 可以通过 5 张照片生成一张细节丰富、低噪点的照片，这项功能通过 AI 运算，应用更加合适的融合方式到不同主体上，让用户获得更棒的拍摄效果，夜拍能力也大幅增强。

除了 Deep Fusion，iOS 13.2 还带来 70 个新 Emoji，之前承诺的 Siri 隐私设置也在这一版本中出现了。还有刚刚发布的 AirPods Pro 耳机，用户可以让 Siri 在 AirPods 上帮你读取信息。

苹果发布 AirPods Pro，售价 1999 元

苹果今天宣布推出新一代 AirPods 耳机，并命名为 “AirPods Pro”。

除了旧款 AirPods 的一些特性外，AirPods Pro 采用全新设计、音质也有所提升，还加入了主动降噪功能。

和不少具有降噪功能的耳机一样，AirPods Pro 也提供了两种模式：降噪模式通过内置麦克风检测噪音声波，通过抗噪声波抵消掉这些噪音达到降噪功能；通透模式则是让用户更清楚的听到环境声，防止意外发生。

AirPods Pro 搭载 H1 芯片，音质方面，加入自适应均衡功能，可以根据用户的耳形，以每秒 200 次的频率持续优化音频。

AirPods Pro 售价 1999 元，标配无线充电盒，10 月 30 日起可在 Apple Store 购买。

苹果据报将加大对智能家居平台的投入

据彭博社的报道， 苹果正在加大对智能家居部门的投资，以期扩大公司在智能家居市场的占有率。

据报道，这一新工作团队由前 Mozilla 首席技术官、Silk Labs（2018 年被苹果收购）的联合创办人 Andreas Gal 领导。同时，苹果正在寻求设计解决方案，以使第三方智能家居配件制造商更容易采用 HomeKit 标准。该团队据称还在研究苹果是否应该生产自己的智能家居配件，例如灯或门锁。

苹果的硬件团队可能会感兴趣的一个领域是家庭安全摄像头，后者可以与即将推出的名为 HomeKit Secure Recording 的 iOS 13 功能协作，让 HomeKit 摄像头以端到端的加密方式自动将片段上传到用户的 iCloud 帐户。彭博社指出，几年前，苹果考虑生产 “种类繁多的” 家用配件，但计划被搁置了。

Spotify 第三季度营收同比增长 28%

Spotify 发布了 2019 年第三季度财报。该公司总营收为 17.31 亿欧元，同比增长 28%；净利润为 2.41 亿欧元，上年同期为 4300 万欧元。

第三季度，Spotify 月活跃用户数（MAU）达到 2.48 亿，同比增长 30%。该公司现在拥有 1.13 亿付费用户，同比增长 31%。

Spotify 预计，第四季度总营收将达到 17.4 亿欧元至 19.4 亿欧元，月活跃用户数将达到 2.55 亿至 2.70 亿，付费用户数将达到 1.20 亿至 1.25 亿。

网易严选事业部总经理柳晓刚离职

网易集团人力发表全员邮件，宣布重大人事变动，具体包括网易严选总经理柳晓刚离职，网易初创团队成员梁钧接任。另外孵化出网易严选的网易邮箱事业部亦有重大调整，企业邮箱业务并入杭研院智慧企业业务部，由阮良负责；个人邮箱业务由莫子睿负责，二人均向杭研院院长陈刚汇报。