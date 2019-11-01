非洲一家海洋事业推动公司海洋中心，目前正在启动一个招标，试图利用开普敦遍地开花的初创企业来寻找解决重大环境问题的方案。

非洲海洋中心的使命是通过提供必要的资源，并将海洋经济体的关键参与者聚集在一起，推动海洋保护相关倡议。

非洲海洋中心还希望通过一种整体方案，鼓励更多的企业家加入这一运动，并为濒临危险的海洋生态系统寻找创新解决方案。

非洲海洋中心联合创始人亚历克西斯•格罗夫科夫表示：“人类和海洋之间必须持续和谐相处，留给我们修复这个星球上最大生态系统的时间已经不多了。我们必须弄清楚怎么才可以和海洋共生共处，共利共赢。在非洲海洋中心看来，这场革命必须由具有海洋意识的企业家和初创企业一起推动”。

他表示：“当社会开始认识到集中力量和资本去建设健康海洋生态的重要性时，世界各地与海洋息息相关的机构都将响应——非洲必须参加这一运动，而开普敦是最相关的地方：因为它既是重要的国际海洋科学中心，又是初创企业蓬勃发展的城市，而且还坐落在大西洋、印度洋和南部三大洋的交汇处。”

所以，新的海洋中心将于 11 月 27 日在开普敦的 Workshop17 举办一场名为 “海洋创新非洲” 的活动，旨在打造一个由具有海洋意识的参与者组成的生态系统，以推动变革。该活动将筛选 50 名具有影响力的人，来启动该生态系统，并确认非洲海洋中心第一年的工作流程和优先事项。

格罗夫科夫表示：“我们服务目的是为初创公司提供时间、资金、场地和专业知识。海洋中心将是一个以与海洋息息相关的经济体为核心的生态系统推动者。将相关企业、大学和研究中心、基金会和非营利组织、政府机构、有海洋意识的企业家和投资者聚集在一起，利用这个平台，海洋中心将为创业公司提供市场引导和融资引导，同时为创业者提供灵感和协作的平台，以供他们学习和成长。”

任何人只要认为自己有该问题的解决方案，都可以申请参加由 WESGRO 和法国大使馆支持举办的这次 “非洲海洋创新” 活动。

翻译：汤航

Cape Town’s OceanHub seeks entrepreneurial solution to ocean crisis