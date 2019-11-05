11 月 5 日，首款 “小米“品牌的空调产品——小米互联网空调 “巨省电” 系列在北京发布。

据悉，小米互联网空调 “巨省电” 系列响应国家 “节能低碳” 号召，全系均为 “超一级能效”，通过压缩机、风机等硬件升级以及热交换系统科学优化，从而实现远超越国家标准的节能效果。小米互联网空调 “巨省电” 系列 1 匹、1.5 匹、2 匹、3 匹产品能效指数分别为 5.13、5.13、4.65、4.33. 而国家标准 (GB 21455-2013) 规定的 1 匹、1.5 匹、2 匹、3 匹空调产品一级能效指数分别为 4.5、4.5、4.0、3.5。

在具体操作上，作为小米 AloT 平台下的重要智能终端，小米互联网空调支持全屋互联：控制空调，就是一句话的事儿。用户可以通过电视、手机、小爱音箱等设备，以 “小爱同学”AI 语音控制空调。小米互联网空调支持米家 APP 远程操控，用户在回家路上设定空调运行模式，到家就能享受到最佳体感温度; 同时在小米电视上查看空调状态，且可以设置空调运行模式或者温度; 此外支持米家温湿度传感器智能物联，温湿度变化联动空调启动制冷、制热或者除湿功能，完全实现空调自动运行。

小米互联网空调 “巨省电” 系列新品在 11 月 5 日 17：00 登陆小米商城、小米有品等平台。其中，1 匹、1.5 匹、2 匹、3 匹首发价分别为 2299 元、2499 元、4499 元、5499 元。