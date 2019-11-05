微信已基本恢复 iOS 13.2 杀后台问题

针对 iOS13.2 系统杀后台问题，微信方面回应称，已基本修复。

微信表示，“近日，我们收到少量用户反馈，用户在升级 iOS 13.2 版本后，App（如微信）回到手机桌面或锁屏后可能会被系统关闭，下次打开需要重新启动。目前，通过紧急联调，该问题已基本修复。如个别用户在使用上仍有问题，可联系我们解决。”

消息称苹果 AR 头显将于明年上市，与 Valve 合作开发

据 DigiTimes 报道，苹果已与美国游戏公司 Valve 合作，共同开发传闻中的增强现实（AR）头显，该设备预计于明年推出。

报道称，苹果的这款 AR 头显将由广达（Quanta Computer）与和硕联合（Pegatron）负责组装。其中，广达可利用 Lumus 授权的相机镜头技术以较低的成本生产 AR 头显。

此前彭博社报道称，苹果已经将推出 AR 设备的日期瞄准 2020 年，该设备将配备全息显示器。彭博社将苹果的头戴式设备描述为眼镜，它 “可以在用户的视野内显示诸如文本、电子邮件、地图和游戏之类的内容”。但报道称如果高管认为苹果 AR 硬件尚未准备好在黄金时间推出，则发布时间表可能会进一步推迟。

三星电子回应裁员：推动在中国 5G 市场中的快速增长

针对 “三星中国将裁员三分之一” 相关消息，三星电子回应称，“针对内外部经营环境的不确定性以及竞争激烈的市场环境，三星电子对相关业务进行了调整，以此推动在中国 5G 市场中的快速增长。”

“作为正常经营活动的一部分，此次调整提升了三星电子在中国市场的竞争力，也为企业的长期发展提供了必要的动力。在 5G 时代，三星电子将继续为中国消费者提供更好的产品与服务。” 三星在声明中表示。

此前有消息称，三星中国将裁员三分之一以上，全国 11 个分公司以及办事处最终将合并成 5 个，主要涉及销售和市场部门。

腾讯正与银行、银联合作打造刷脸支付产品

据腾讯科技报道，腾讯将推出一款符合金融行业标准的刷脸支付产品，这款产品将与银行、银联合作打造。报道称，腾讯在下一步将与产业各方加大金融科技应用力度，筑牢支付结算安全防线，提供安全规范、便捷高效的支付服务。

在之前举办的第六届世界互联网大会上，中国银联联合多家机构共同发布全新智能支付产品 “刷脸付”。

小米将于 2020 年进入日本智能手机市场

据日经新闻报道，小米将在 2020 年进入日本智能手机市场。该公司手机产品市场总监臧智渊 11 月 4 日晚通过微博证实了该报道的真实性。