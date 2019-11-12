苹果或于 2022 年推 AR 头显，2023 年发布 AR 眼镜

据 The Information 报道，知情人士表示，根据产品路线图，苹果计划于 2022 年推出一款增强现实头显，并在 2023 年发布一款 AR 眼镜。

之前有报道称，苹果已与美国游戏公司 Valve 合作，共同开发传闻中的 AR 头显，该设备预计于明年推出。

据此前彭博社报道，苹果已经将推出 AR 设备的日期瞄准 2020 年，该设备将配备全息显示器。彭博社将苹果的头戴式设备描述为眼镜，它 “可以在用户的视野内显示诸如文本、电子邮件、地图和游戏之类的内容”。但报道称如果高管认为苹果 AR 硬件尚未准备好在黄金时间推出，则发布时间表可能会进一步推迟。

六部门集中约谈滴滴、首汽等 8 家网约车顺风车平台

据交通运输部官方微信公众号发布的消息，交通运输部、中央网信办、工业和信息化部、公安部、应急管理部、市场监督管理总局以 “交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室” 名义，联合约谈滴滴出行、首汽约车、神州优车、曹操出行、美团出行、高德、嘀嗒出行、哈啰出行 8 家网约车顺风车平台公司。

约谈指出，各主要网约车、顺风车平台对照 2018 年联合安全检查反馈的问题清单和整改清单，细化整改措施，落实整改举措，已取得了阶段性成效，但仍需持续推进。各平台公司应继续强化企业安全生产主体责任落实，结合发展新形势，把安全整改的成效制度化、标准化，进一步完善企业制度和安全生产的长效机制。

各网约车平台公司要主动配合地方管理部门，按照有关规定组织符合条件的司机和车辆尽快办理网约车许可，严格落实背景核查有关要求，清退不符合条件的人员、车辆，严禁给无经营资质的车辆和驾驶员派单，依法依规开展经营，确保乘客安全和合法权益。

网信办约谈今日头条，责令加强信息搜索服务管理

据网信北京微信公众号消息，北京市互联网信息办公室针对今日头条站外搜索结果中出现诋毁革命英烈方志敏同志的不良信息，严肃约谈了今日头条相关负责人，并责令平台进行整改，彻底清理相关信息，处罚有关责任人，健全内部机制，完善搜索功能，切实加强信息搜索服务管理，防止歪曲、丑化、亵渎、否定英雄烈士事迹和精神的信息传播。

今日头条相关负责人表示，将严格落实网信部门约谈要求，切实履行主体责任，加强搜索管理，及时全面整改。北京市网信办还强调称，属地网站也要举一反三，汲取教训，严格执行《英雄烈士保护法》，坚持正确舆论导向，积极营造清朗的网络空间。

阿里巴巴计划周五接受认购，消息称至少 4 家中国国有投资银行参与

据彭博社报道，阿里巴巴计划 11 月 15 日开始接受投资者认购，在 11 月 20 日定价，募集最多 150 亿美元，并已将花旗、摩根大通及摩根士丹利加入在港上市的销售队列，同时邀请几家中资银行、瑞信及中金为联席保荐人。

报道称，此次阿里巴巴赴港上市，至少 4 家中国国有投资银行参与，分别为农银国际、建银国际、工银国际、中银国际，已被邀请担任初级角色。有知情人士称，此次阿里巴巴可能融资至多 150 亿美元，但发行的时间和规模可能会因市场状况而改变。

针对上述传闻，阿里巴巴方面表示不予置评。

工信部：携号转网将于 12 月施行

中国工业和信息化部昨日（11 月 11 日）印发 《携号转网服务管理规定》，管理规定定义了 “携号转网” 就是在不变更电话号码的前提下更换运营商的移动网络服务，用户办理携号转网需要结清与携出方电信费用，与携出方无在网约定期限限制的协议或以解除在网期限限制，并入网已满 120 个自然日。该规定将于 2019 年 12 月 1 日起施行。

管理规定要求，电信业务经营者在提供携号转网服务过程中，不得有下列行为：

（一）无正当理由拒绝、阻止、拖延向用户提供携号转网服务；

（二）用户提出携号转网申请后，干扰用户自由选择；

（三）擅自扩大在网期限协议范围，将无在网期限限制的协议有效期和营销活动期默认为在网约定期限，限制用户携号转网；

（四）采取拦截、限制等技术手段影响携号转网用户的通信服务质量；

（五）在携号转网服务以及相关资费方案的宣传中进行比较宣传，提及其他电信业务经营者名称（包括简称、标识）和资费方案名称等；编造、传播携号转网虚假信息或者误导性信息，隐瞒或淡化限制条件、夸大优惠事项或携号转网影响、欺骗误导用户，诋毁其他电信业务经营者；

（六）为携号转网用户设置专项资费方案和营销方案;

（七）利用恶意代客办理携号转网、恶意代客申诉等各种方式，妨碍、破坏其他电信业务经营者携号转网服务正常运行；

（八）用户退网后继续占用该携入号码。