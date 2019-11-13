伴随 5G 和人工智能的兴起，AR 市场重新崛起，5G 和 AI 对 AR 的发展意味着什么？亮风台创始人与 CEO 廖春元在 TechCrunch 国际创新峰会 2019 深圳站主会场，与我们分享了他的看法。

廖春元表示，过去 7 年里面，AR 市场一直在增长，“5G 需要 AI，AR 需要 5G”，5G 的大带宽、低延时正是 AR 所需要的，延迟问题得到改善，AR 通讯的体验会好很多。

廖春元认为，5G 的发展具有一定的推动力，但是铺设还需要几年的时间，而这些时间可以用来提前布局，虽然网络真正建好以后会有很大的帮助，但他也指出，客观来看，并不是一切东西都要绑定 5G。

AR 有比较核心的 3 个要素，虚实结合、人机交互等，它们遇到 AI，会给用户带来什么呢？廖春元表示，AR 的底层有大量 AI 方面的东西，“比如说端的交互方面，我们和腾讯合作在手机端嵌入一个 AR 的引擎，可以在虚拟火炬的传递。” 他表示，如果这个时候用好的计算机视觉，还能够降低获取 AR 体验的成本。

对于亮风台在 5G 方面的战略，廖春元表示，亮风台有 5G 模块，并且拥有很多基于云端的服务。廖春元介绍称，除了传统的中心云，它可以放在边缘计算，边缘计算能够提高反应速度，把 5G 的特性利用起来，他还表示，端和边缘计算是他们看到的大趋势。

对于使用场景，廖春元表示，工业方面，亮风台做视觉指导，可以帮助解决制造业人员流失以及培训费用高的问题，缩短培训时间，减少成本。另一方面，利用 AR 技术提供远程维护服务也能降低用户的成本，服务质量也是可以回溯的。

上一次 AR 热潮来得快，去的也快，对于如今这次 AR 热潮的出现，作为该行业的从业者，廖春元认为，要建立信心，亮风台从 2012 年成立至今，持续专注于 AR，他举例称，早期的计算机只有专业人员才能使用，后来到了个人电脑时代，白领开始使用，而如今的智能手机则是大家都在用。

廖春元进一步分析称，从这样的发展路线，接下来将是如何从 2D 到 3D、如何实现虚实结合、实现人机交互的问题，当人们习惯了新的交互方式，便不愿意再返回以前的交互方式，“认知复杂的发展是单向的，一旦习惯是新的，是很难逆回去的，这是我们对大趋势的判断。”

廖春元认为，坚定理念以后，就要坚持，5G 的部署需要时间，“如果我们现在不踏踏实实地以去满足用户的需求作为目标，那一切都是泡影。”