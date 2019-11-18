软银今天宣布其已经达成了一项协议，将合并 Z Holdings（软银子公司，以前称为 Yahoo Japan）和 Line，希望此举能够让他们更好地与竞争对手抗衡。合并预计于 2020 年 10 月完成。此次合并将通过收购 Line 的所有流通股、期权和可转换债券，将 Line 私有化。

软银和 Naver（Line 的所有者），将分别持有运营 Line 和 Z Holdings 的新控股公司的 50％ 股份。通过合并，软银和 Naver 希望他们能更好地定位搜索门户 Yahoo Japan、Line 的消息应用及其他业务，以与来自美国和中国的竞争对手竞争。

Line 是日本、台湾和泰国等市场最受欢迎的消息应用之一，尽管它提供了包括 Line Pay、Line Taxi 和 Line Music 在内的各种服务，但 Line 在其他市场上却一直难以扩展业务。Yahoo Japan 是日本最大的搜索引擎之一，它与 Google 一直在竞争，包括电子商务在内的其他业务则是与乐天和阿里巴巴等竞争对手竞争。

软银和 Naver 表示，合并后，其子公司和投资组合公司之间的合作将使他们在人工智能和其他领域（包括搜索、广告、支付和金融服务）取得更大的进步。

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