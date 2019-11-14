Yahoo! JAPAN 是日本最大门户网站和搜索引擎之一，LINE 是目前在日本最流行的即时通讯应用，现在它们可能要走到一起了。

据 Nikkei Asian Review 报道，Yahoo! JAPAN 和 LINE 的母公司将进行合并，成为业务横跨金融、零售和其他互联网服务的电子商务巨头。

LINE 和 Yahoo! JAPAN 拥有互补的用户群体，Yahoo! JAPAN 受众多为 40 岁左右的群体，而 LINE 的用户则多位 20 岁左右的年轻人。报道称，两家公司将从本月底达成一个合并业务协议。

其实 Yahoo! JAPAN 还曾与韩国 Kakao Corp 进行过合作，在日本推广韩国人气即时通讯应用 Kakao Talk，当时 Naver 旗下的 LINE 正快速扩张它的业务。目前 Kakao 在日本的业务除 Kakao Talk 外，还有 Piccoma（ピッコマ），后者是 Kakao Japan 专为日本市场推出的漫画平台。

负责运营 Yahoo! JAPAN 的公司 Yahoo Japan Corporation 是软银（SoftBank）旗下的企业。有软银高管表示，软银集团社长孙正义打算以 Yahoo! JAPAN 为核心，打造一个 “日本版阿里巴巴”。

阿里巴巴是软银最大一笔投资，被外界认为是孙正义迄今为止最成功的投资项目。Yahoo! JAPAN 不久前收购了日本时尚电商企业 ZOZO，后者运营了日本最大时尚电商平台 ZOZOTOWN，拥有 800 万名会员。

报道称，软银还把集团的全部资源用于新推出的支付平台 PayPay，这是 Yahoo! JAPAN 在 2018 年推出的移动支付服务。

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