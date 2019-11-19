苹果警告开放 iPhone NFC 芯片存在安全风险

据路透社报道，苹果发言人在一份声明中表示，向其他移动支付服务商提供 NFC 芯片访问权限，可能会影响用户体验，并对安全性造成损害。

自推出 Apple Pay 服务以来，苹果一直严格限制 iPhone 内置的 NFC 芯片访问权，其他支付服务无法调用该芯片。苹果的这一做法也被众多开发者吐槽。

欧盟已经开始对苹果的 NFC 芯片垄断问题进行调查。德国还通过了一项反洗钱修正法案，要求企业以收费的形式向竞争对手开放电子交易的基础设施，这项法案可能使苹果不得不向当地的竞争对手开放 iPhone 的 NFC 芯片访问权限。

消息称 TikTok 正寻找摆脱中国标签的方法

据华尔街日报报道，有知情人士称，一些员工和顾问已经与高级管理层人员接触，建议公司重塑品牌，使 TikTok 这个平台放弃中国品牌的标签。

根据此前的报道，美国参议院民主党领袖 Chuck Schumer 和共和党参议员 Tom Cotton 宣布，已致信美国国家情报总监 Joseph Maguire，调查字节跳动旗下短视频社交平台 TikTok 的数据收集行为，进行国家安全风险评估。

TikTok 方面则回应称，TikTok 美国用户数据全部存储在美国国内，并在新加坡提供备份支持。TikTok 的数据中心位于中国以外的地区，数据不受中国法律约束。TikTok 表示，它不受任何外国政府的影响，也包括中国政府。“TikTok 不在中国展开运营，在未来也没有任何这一打算。”

Yahoo Japan 和 Line 确认合并协议，预计于 2020 年 10 月完成

软银昨日（11 月 18 日）宣布其已经达成了一项协议，将合并 Z Holdings（软银子公司，以前称为 Yahoo Japan）和 Line，希望此举能够让他们更好地与竞争对手抗衡。合并预计于 2020 年 10 月完成。此次合并将通过收购 Line 的所有流通股、期权和可转换债券，将 Line 私有化。

软银和 Naver（Line 的所有者），将分别持有运营 Line 和 Z Holdings 的新控股公司的 50％ 股份。通过合并，软银和 Naver 希望他们能更好地定位搜索门户 Yahoo Japan、Line 的消息应用及其他业务，以与来自美国和中国的竞争对手竞争。

国际语音识别和 AI 领域专家 Daniel Povey 出任小米首席语音科学家

国际语音识别和 AI 领域专家、语音识别开源工具 Kaldi 之父 Daniel Povey 将出任小米集团语音首席科学家。他将在北京组建独立研发团队，向小米集团副总裁、技术委员会主席崔宝秋汇报。

Kaldi 是目前全球语音届知名的开源项目，Daniel Povey 领导的 Kaldi 社区，聚集了全球众多学者、科学家、工程师，在语音识别、语音合成、声纹识别及机器学习领域有着广泛的应用，几乎所有的语音团队都在使用 Kaldi 引擎来开发智能解决方案。

青年汽车集团回应子公司杭州青年汽车破产：未影响到集团经营

人民法院公告网最近发布的破产文书显示，杭州青年汽车有限公司正式宣告破产。

青年汽车集团总裁办回应称，杭州青年汽车破产并未影响到集团的经营，目前集团仍在正常运营中。集团主营的业务为纯电动城市客车，与杭州青年汽车业务并无直接联系，也与 “水氢汽车” 毫无关系。