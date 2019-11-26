11 月 12 日，在 TechCrunch 国际创新峰会 2019 深圳站，我们采访到宝马集团副总裁兼中国技术中心总监李彼德，共同探讨了宝马在中国市场的自动驾驶落地和开放式创新。

（宝马集团副总裁兼中国技术中心总监李彼德）

自动驾驶正在传统汽车产业中掀起革新潮流，作为老牌汽车巨头，宝马集团也在积极部署自动驾驶领域，那么，宝马在中国发展自动驾驶的挑战有哪些？对这一问题，李彼德认为：“中国的道路情况复杂程度远超国外，也更需要自动驾驶解决方案来解决道路交通拥堵问题。” 另外，他还提到中国各地对自动驾驶的法规不尽相同，需要更多的沟通工作来获得自动驾驶的测试牌照。

据介绍，宝马集团自 2006 年起开始自动驾驶的研发，目前在北京、上海和沈阳三地的研发中心构成了德国之外最大研发网络，覆盖新能源汽车、自动驾驶、智能互联等前沿领域。目前，宝马集团有上百人的团队在北京和上海攻克中国市场自动驾驶的各种难关。他们与德国、欧洲的其他团队在一个平台上工作，确保了宝马集团自动驾驶团队 24 小时不停歇的运作。

在团队持续的努力下，2018 年 5 月，上海市向宝马集团颁发了上海市智能网联自动驾驶测试牌照，宝马成为首家在中国获得自动驾驶路试许可牌照的国际整车制造商。今年 9 月，宝马与上汽、滴滴一同获得了国内首批智能网联汽车示范应用牌照。目前，宝马集团的自动驾驶车辆已经在上海国际汽车城内的博园路与北安德路进行路试，其中包括由车内安全驾驶员实时监控的封闭道路和指定的公共道路。

在积极提升自身硬实力的同时，宝马集团也非常注重和中国科技巨头公司的合作。“为了应对在中国落地自动驾驶的挑战，我们与中国的科技公司建立了紧密的合作伙伴关系。” 李彼德对动点科技记者说道。2019 年 7 月，宝马宣布与中国联通、腾讯和四维图新三大中国科技公司合作，加快自动驾驶落地。

至此，宝马成为首家与中国联通达成 5G 移动网络服务的国际整车制造商；四维图新则为宝马提供用于自动驾驶的高精度地图服务；腾讯将发挥云计算、大数据、安全等领域优势，助力宝马建立中国高性能数据驱动开发平台，集自动驾驶研发、测试以及评测验证于一身的三大平台：高精度地图平台，自动驾驶数据云平台，模拟仿真平台，具备为车企提供自动驾驶技术解决方案和开放平台支持的能力；此外，腾讯还将提供高性能基础架构平台，以及贯穿自动驾驶研发全流程的工具和平台支持，有力支持宝马在中国市场的自动驾驶研发和技术创新，并针对中国具体驾驶场景推出更加符合本土市场需求的自动驾驶解决方案。

与中国企业的深度合作为宝马在接下来自动驾驶在中国的落地提供了更顺畅的环境，也奠定了宝马在自动驾驶领域以及汽车整车制造商中的优势地位。目前宝马新近推出 7 系、3 系、X7、X5 车型都实现了低速场景下能够解脱双手的 L2 级自动驾驶功能；而计划 2021 年上市的 iNext，则将满足第 3 级到第 5 级自动驾驶的安全技术要求。

除了与中国科技巨头合作，宝马集团也在加强和初创科技公司的合作。早在 2015 年，宝马集团就开始在全球建立 “宝马初创车库”。科技已经融入汽车发展的每一个细分领域，宝马秉持着开放创新的理念，在不同领域寻找高潜力的初创公司加入 “宝马初创车库”，至今已有 60 余家初创公司参与该项目。这些企业在垂直领域有独特的技术优势，在宝马的加持下，能够实现优势技术在汽车上应用，从而帮助初创公司进入汽车市场，同时也使宝马能够快速融合前沿科技。

“技术公司和汽车企业的界线在变模糊。” 李彼德说道。他提到几个和中国初创科技公司合作的案例，例如在 5G 环境下试验远程操控汽车的技术、利用结合了人工智能的 3D 视觉技术快速感知环境等。

“宝马集团非常重视中国市场，因为中国市场是宝马在全球最大的市场，也正走在自动驾驶技术的前沿。” 根据市场调研机构 IHS Markit 预测，到 2040 年，中国将售出超过 1400 万辆自动驾驶汽车，占全球总销量的 44％。中国有望成为全球最大的自动驾驶汽车市场。

另一方面，数据上看，中国的汽车市场仍有巨大的潜力，中国的汽车保有率比国外低。根据世界银行发布的数据，2019 年中国每 1000 人拥车量为 173 辆，仅是美国的五分之一。据统计，2019 年上半年全国汽车保有量达 2.5 亿辆，其中私家车达 1.98 亿辆。

李彼德认为，这意味着中国的汽车市场还有很大的增长空间，未来中国的汽车保有量将继续增长，宝马的开放式创新将持续开拓中国市场。