消息称拼多多正孵化直播业务以对标淘宝

据 36 Kr 报道，拼多多正在孵化直播业务。报道称，拼多多联合创始人孙沁亲自负责该项目，他是直播业务的最高负责人。

尽管拼多多否认了有关其正在孵化直播业务的消息，但有知情人士表示，拼多多将于月底前 “先在微信平台上线直播小程序，客户和粉丝在结算时能看到拼多多的 logo”。据称拼多多的直播业务当前不会推出单独的应用，而是会直接在拼多多 app 中内置。

这位知情人士还表示，拼多多的做法与淘宝直播类似，即在直播在品类上会采用 “以服装为主，美妆日化为辅” 的策略。

印度金融服务公司 Paytm 完成 10 亿美元融资

印度电子商务支付系统和金融科技公司 Paytm 日前表示其已在新一轮融资中筹集 10 亿美元，此轮融资对该公司的估值约为 160 亿美元。Paytm 的运营方 One97 Communication 到目前为止已经融资 33 亿美元。

Paytm 表示，此次 G 轮融资由美国资产管理公司 T Rowe Price 领投，此前的投资方蚂蚁金服（投资额 4 亿美元）、软银愿景基金（投资额 2 亿美元）和 Discovery Capital 参投。

华为的新平板 MatePad Pro 采用了挖孔屏，长得有点像 iPad Pro

华为推出全新平板电脑产品，这款产品主打生产力。从外观上看，华为 MatePad Pro 长得比较像苹果 iPad Pro，但前者的屏占比更高，边框也更窄。华为的新平板采用 “微弧” 设计语言，中框为镁合金，天线也采用了隐身设计。

MatePad Pro 采用 10.8 英寸 2K QHD 16:10（2560 x 1600）屏幕，亮度可达 540nit，DCI-P3 电影级色域。声效方面配备四声道 &四扬声器音响系统，经由哈曼卡顿调音。相机方面，这款平板配备了 1300 万像素主相机，而前置相机存在于屏幕挖孔中，为 800 万像素。

MatePad Pro 搭载华为的旗舰芯片麒麟 990，配备 7250mAh 电池，支持双向无线充电（15W 正向、7.5W 反向）和 40W 超级快充（标配 20W 快充）。续航方面，本地视频 12 小时， 网页浏览 11.5 小时，综合办公 11 小时。

能链集团完成 1.1 亿美元 C 轮融资

数字化出行能源开放平台能链集团（车主邦/团油/快电）宣布完成 1.1 亿美元 C 轮融资。本轮融资由愉悦资本领投，蔚来资本、KIP 中国跟投。这是能链集团在 2019 年内完成的第 3 次融资。

能链集团成立于 2016 年，致力于用数字化定义出行能源新基础设施，完成出行能源底层数字化。该公司利用一年多时间完成业务模型验证及技术储备，从 2018 年初开始快速复制，两年时间完成能源供需双方的数字化连接，打造出覆盖全国 400 个城市的油电一体化出行能源新基础设施网络。

华为联手帝瓦雷带来智能音箱 Sound X

华为联手知名音响品牌帝瓦雷（Devialet）带来了智能音箱 Sound X。

Sound X 采用镀膜工艺、流光质感釉面表层，按键为触摸式设计。其搭载定制帝瓦雷双低音喇叭，总功率高达 60W，并采用了 SAM 低音增强技术。音箱采用了帝瓦雷 Push-Push 对称式振动平衡声学设计，而 6 个均匀分布的 8W 中高音喇叭，则是能带来 360 度环绕音。此外，基于空间智慧感知技术，音箱可以根据所处位置自动调节音效。