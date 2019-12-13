裁员天天有，这次轮到马蜂窝。

12 月 13 日，马蜂窝大裁员 40% 的消息迅速在互联圈蔓延开来，尴尬的是，马蜂窝此前一天刚刚召开 “2019 地球发现者大会”，并发布了以 “攻略+” 服务生态为核心的 2020 年营销战略，“首席旅行官” 黄轩也来到现场站台。

突如其来裁员，似乎连一线员工也没做好准备，有马蜂窝在职员工向动点科技确认了裁员的消息，不过她坦言：“（公司）也没有说理由，之前也没有铺垫，突然就开始了。”

大裁员

综合职场社交平台脉脉上马蜂窝员工的爆料，马蜂窝此次裁员从 12 月 12 日开始谈，比例为 40%，赔偿方案为 N+2，交易（电商部门）是重灾区，留下的员工除搜索推荐，内容中心等核心部门外，其他均没有年终奖。这并不是马蜂窝第一次被曝出裁员消息，今年 4 月，也有媒体报道马蜂窝爆发过一场裁员，裁员人数占整体员工数 10%。

马蜂窝方面目前一直还没有给出官方回应，认证为 “马蜂窝公关副总监王文静” 的用户在脉脉上否认了大规模裁员的消息，表示 “公司目前在进行正常业务架构调整，人才引进计划仍在继续。这一轮业务调整，基于宏观环境及公司战略升级，以业务聚焦、组织提效为核心，重提创业精神……作出这些决定很难，成长不易，我们一直努力前行。”

不过，她的这番颇具官方色彩的回应似乎并没有打消大家的疑虑，有认证员工在脉脉追问：“咱们今年的年终奖还有吗？”

并不是只有一个人有这样的担忧。一位在职员工告诉动点科技，“我们得知消息基本都是看传言”，大家都提着一颗心，“（没有年终奖）传言应该是猜测，没有人站出来说肯定没有。但是留下来不知是好是坏，毕竟走的人待遇还算优厚。”

部分遭遇裁员的员工开始了 “自救计划”，在群里相互分享其他公司的招聘机会，动点科技看到的一张职位整理表格显示，其中不乏阿里、华为、百度、知乎等知名互联网公司，甚至包括马蜂窝的竞品去哪儿，研发和运营职位比较集中。

内忧频频

公开资料显示，马蜂窝旅游网由陈罡和吕刚创立于 2006 年，其中的景点、餐饮、酒店等点评信息帮助旅行者制定自由行方案。2019 年 5 月，马蜂窝刚刚完成 2.5 亿美元 E 轮融资，由启明创投、泛大西洋资本和腾讯投资。截止目前，马蜂窝已经完成 6 轮融资，融资总额达到约 50 亿元，在巨量的融资之后仍传出大规模裁员消息，确实让人有些意外。

2018 年 10 月，由明星黄轩代言的马蜂窝 APP 广告凭借重复洗脑风格曝光率和用户数激增，一时风光无二。不过，这一期间，马蜂窝被自媒体指出大量数据造假，其对外宣传的 “上亿用户的真实分享” 是虚假的。2018 年 10 月 20 日，一篇名为《估值 175 亿的旅游独角兽，是一座僵尸和水军构成的鬼城？》的自媒体文章引起热议。该文章指出，马蜂窝旅游存在点评内容大量造假的情况，并从大众点评、携程、Yelp 等网站抓取相关点评，马蜂窝的 2100 万条点评中有 1800 万条是抄袭的。

另外，2019 年 4 月，马蜂窝曾被工信部门约谈，对其网站和移动应用商店违反《互联网信息服务管理办法》规定及违反 “九不准”、内容没有尽到审查义务，要求马蜂窝立即整改。

另外值得玩味的事，今日曝出大裁员事件，脉脉平台中马蜂窝员工的反应并不是一味哀叹，部分被裁员工得到将离职的消息后 “竟然非常开心”。有用户指出马蜂窝扩招后，“新人级别的员工有很强的话语权，老员工毫无反抗之力，只能眼睁睁看着他们消费马蜂窝积攒的情怀，把马蜂窝当做一个冷冰冰的工具类产品和职业生涯的试验品。老员工还要收拾新人领导实验失败后的烂摊子。” 跟帖则直接毫不客气回击：“老员工什么水平自己心里没数吗？app 做得卡得要死，api 慢得还不如刚毕业写的。” 激烈对峙多少折射出马蜂窝内部团队隐藏的矛盾。

尴尬地位

从 2018 年在线旅游市场（OTA）竞争格局上来看，目前国内在线旅游市场分三大系，第一是携程系，携程在途牛、去哪儿网、同程、艺龙这些主流在线旅游网站都有股份；第二个是美团系，美团的酒店业务市场份额已经超过了携程；第三个是飞猪系，定位是阿里巴巴旗下的综合性旅游出行服务平台，集合了数千家旅游服务商。相比之下，从旅游点评开始做起来的马蜂窝，占有的是旅游市场中一个小的细分领域，存在感本身就弱。

11 月 14 日，长期坐稳国内 OTA 行业头把交椅的携程集团公布了截至 2019 年 9 月 30 日第三季度的财报。数据显示，携程在第三季度收入为 105 亿元人民币，同比增长 12%；营业利润为 22 亿元人民币，同比增长 52%。若不计股权报酬费用，本季度携程的营业利润率为 25%，是过去 6 年同时期的最高值。

在头部平台进一步抢占市场的背景下，马蜂窝的生存空间将会被继续挤压。即便抱上腾讯的 “大腿”，以其目前的现状，依然很难摆脱边缘地位的阴影，很可能只是腾讯在 OTA 对抗阿里系的飞猪、百度系的携程的大局中不甚起眼的一颗棋子。

据 IT 桔子的统计，腾讯迄今在旅游业共参与了包括艺龙、同程等的 11 起投资，合计金额超过 128.7 亿元。现在所有腾讯系的美团、同程、艺龙在微信里都有小程序，为其导入了大量流量，在旅游攻略、问答服务上对马蜂窝形成压力是必然的。

马蜂窝当然明白自己的尴尬位置。12 月 12 日，公司发布了以 “攻略+” 服务生态为核心的 2020 年全新旅游营销战略，宣布将深耕兴趣社区与圈层玩法，打造覆盖内容营销、IP 营销与数字营销的全景营销图谱，马蜂窝旅游网副总裁周默则宣称马蜂窝作为旅行玩乐平台，兼具工具、媒体与社区属性；另外，今年 5 月，马蜂窝上线了自驾游频道，发布了 12 条自驾线路，希望为自驾人群构建 “内容+交易” 一体化的闭环式消费场景。同时，还推出了面向营销行业的 “金触角” 奖项，旨在鼓励更多品牌与旅游跨界合作。

一系列动作预示着马蜂窝并不甘心只停留在旅游点评这个细分市场，而是希望跨界扩展到更多的营销和商业环节，实现旅游点评内容的商业化变现。马蜂窝创始人陈罡在今年的一封内部信中曾表示：“将继续吸纳优秀人才，扩大市场投入，在未来一至两年内，力争成为中国最大的旅游流量平台，实现 IPO 上市。”

对比马蜂窝的现状远望这个远大目标，也许你能理解公司在此次裁员风波中的雷霆手段。不过，随着红利消退、行业成本居高不下，加上愈来愈透明的利润空间，惨烈竞争可能是这个行业很长一段时间里的主旋律。从这个角度看，大裁员或许只是马蜂窝转型阵痛的开始，而留给他们的时间不多了。

动点科技 记者 陈静 柳鹏