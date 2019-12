此前有消息称,联想集团副总裁、手机业务负责人常程已于近日离职。而今天一大早,常程就在自己的微博上公布了这一消息。

在这条微博中,常程列举了关于他从 2000 年到 2019 年的点点滴滴,并说 “19 年成长在联想,感悟、感谢、感恩”。

“Everything you love is very likely to be lost, but in the end, love will return in a different WAY.(你所爱的一切很可能会失去,但最终,爱会以另一种方式回归。)” 常程以此宣布离职。

常程于 2000 年加入联想,担任笔记本事业部研发总监,负责联想台式电脑、笔记本电脑和智能手机的研发工作;2011 年,任联想集团副总裁兼移动端到端软件平台总经理,转身移动互联业务,打造联想乐商店和茄子快传 ,孵化并研发联想 Yoga 平板电脑和联想 K900 智能手机;2014 年 12 月,成为神奇工场联合创始人;2015 年 6 月,出任手机品牌 ZUK CEO。