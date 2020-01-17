微软日前宣布，公司计划在 2050 年前将其已经排放到大气中的所有二氧化碳清除掉，同时承诺到 2030 年实现负碳（carbon negative），即吸收更多（超过排放量）使地球升温的二氧化碳。

由于实现该目标所需的技术非常昂贵且尚未在商业上广泛被运用，因此微软还计划在未来 4 年内投资 10 亿美元，资助减排、捕获和清除大气中二氧化碳。

自 2012 年以来，微软一直保持碳中和，通过购买可再生能源和碳补偿来抵消其排放。也是从那时起，该公司开始对其业务部门产生的温室气体收取内部费用，以此作为一种减少温室气体排放的方式。微软现在计划到 2025 年前年完全利用可再生能源来发电。

微软预计今年将排放 1600 万吨碳，大约相当于 15 个燃煤发电厂的碳排放量。从空气中捕获二氧化碳的成本仍高达每吨 600 美元。按照该费率，仅消除今年的排放量就可能要花费 96 亿美元，更不用说几十年来已经排放出去的。当然，随着越来越多地运用负排放技术，其成本有望下降。

微软已承诺到 2030 年将碳排放量削减一半以上。2025 年改用可再生能源来发电的计划，将成为实现该目标的一部分，当然其他方面也要调整。该公司不仅要对直接排放的温室气体负责，而且还要对与其签约的供应商的排放以及使用产品的消费者的污染排放负责。比方说 Xbox，微软需要将制造游戏机所用材料的污染、用于生产运营的电力、运输产生的排放以及最终用户插上电源时所消耗的能源都考虑在内。

为了利用负排放技术应对气候变化，微软还需要确保开发一种安全且永久的方式来存储其捕获的碳，以免其再次被释放。