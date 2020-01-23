“我太南了”“今天 996，明天 ICU”“我不要你觉得，我要我觉得”……它们当之无愧是过去一年喜闻乐见的流行语。几乎每年都有新的梗出现，被大家津津乐道之后，很快便没有人再提起了。

科技行业就不同了，新兴的词语必定是行业变革产生的，新生的产业催生而出。在过去的十年中，各个行业中诞生了 “洋气又颠覆” 的新词语，它们有的改变了我们的消费习惯，有的为我们生活带来了便利，有的一听就高端大气上档次。下面，我就带大家复习一下，那些科技行业十年间萌发出来的新兴词语。

人脸识别

人脸识别，是基于人的脸部特征信息进行身份识别的一种生物识别技术。人脸识别技术实力上在上世纪便开始研究，在 90 年代在一些领域开始应用，但真正登上舞台被大家熟知是全球首款人脸识别手机——iPhone x。

2017 年 9 月，iPhone X 的问世，让人脸识别技术在大众视野流行起来，关于人脸识别技术的议论也此起彼伏，大部分关于人脸识别是否涉及泄漏用户隐私。近期有消息称，欧盟拟立新法案，公众场所五年内禁用人脸识别技术。

无人零售

2016 年 12 月亚马逊推出实验性的无人值守商店 Amazon Go，跳过传统收银结账的过程，使用计算机视觉、深度学习以及传感器融合等技术，带来了革命性的购物体验。霎时间，深兰科技、缤果盒子、F5 未来商店、小麦便利店、便利蜂等诸多主打无人零售业态的企业成为资本市场的宠儿，根据公开信息获得融资的企业就有几十家，仅无人值守货架一个领域的行业融资总额，去年就超过了 20 亿人民币。

但在 19 年底，无人货架遭遇大撤退，数十家无人零售企业纷纷推出。业界分析，无人货架只做到无人远远不够，如何利用技术真正监控商品，核实销量才是关键，无人零售市场尚未成熟。

移动支付

十年之前，我们还会随身携带现金，现在手机在手，吃饭、交通、水电费全都可以搞定。移动支付将互联网、终端设备、金融机构有效地联合起来，形成了一个新型的支付体系，并且移动支付不仅仅能够进行货币支付，还可以缴纳话费、燃气、水电等生活费用。移动支付开创了新的支付方式，使电子货币开始普及。

移动支付不仅让人们的生活习惯改变，也对商户和金融机构带来了颠覆性的改变，扫二维码、刷脸支付成为常态。花呗、白条之类的出现也对银行和金融机构的信用卡业务产生较大冲击。

下沉市场

拼多多、趣头条等产品的意外成功让处于一二线城市的资本市场措手不及，也带来了一个新的概念 “下沉市场”。“市场下沉” 指产品或品牌向低一级的目标人群拓展，从一二线城市向三四线城市扩展、由高端向低端发展的一种做法。那么 “下沉人群” 就是这些三四线城市、消费能力比较低的消费人群。

在商家看来，“下沉人群” 占人口百分之七十左右，他们中的很多人，时间成本多，追求极致性价比，因此，在这个流量即金钱的时代，哪家互联网企业能抢先占领这个广阔市场，是新的创业蓝海。从狭义来讲，共享经济是指以获得一定报酬为主要目的，基于陌生人且存在物品使用权暂时转移的一种商业模式。

共享经济

共享概念早已有之，2010 年前后，随着 Uber、Airbnb 等一系列实物共享平台的出现，共享开始从纯粹的无偿分享、信息分享，走向以获得一定报酬为主要目的，基于陌生人且存在物品使用权暂时转移的 “共享经济”。

共享电动车、共享充电宝在 17 年前后掀起了资本市场的一阵阵狂欢，但狂欢之后是仓皇落幕，业界开始怀疑共享经济是不是一道伪命题。

消费升级/降级

消费升级，是指人们的各类消费支出在消费总支出中的结构升级和层次提高，它直接反映了消费水平和发展趋势。消费升级重要的特点就是消费者掌握更多的信息渠道，有了更加丰富的选择，可以更加便捷去选择商品，在追求物质消费的同时，在精神消费、知识消费、健康消费以及智能化消费等领域增加了大量的投入。

而消费降级的特点就是，（一定程度上）降低效率，降低体验，降低个性、品味、态度，最高程度上实现物美价廉。比如能动手扫地就别买扫地机器人，能在家锻炼就别去健身房，能吃重庆小面的就别吃意面，同样质量价钱差距不大的，能买便宜就别买贵。

但对于消费正在升级和还是降级，众说纷纭。实际上，消费升级和消费降级是社会的一体两面，平行存在着，互不相背。

私域流量

随着淘宝京东等传统电商的竞争日益激烈，社交电商与日俱增，慢慢的诞生了一个新的概念——私域流量。私域流量区别于传统电商消费流量，是向经营用户的转变，电商所经营的粉丝或用户不再是单一产品的受众，这种粘性可能形成一次获客而产生多次交易的行为，这些流量只属于电商而非平台的竞价购得所谓私域，这个闭环也可以说私域流量池。

简单来说是指是不用付费，可以在任意时间，任意频次，直接触达到用户的渠道，比如自媒体、用户群、微信号等，也就是 KOC（关键意见消费者）可辐射到的圈层。

5G 商用

2019 年 10 月 31 日，三大运营商公布 5G 商用套餐，并于 11 月 1 日正式上线 5G 商用套餐。标志着中国正式进入 5G 商用时代。5G 商用，指第五代移动通信技术用于商业用途。

就 “5G 商用 “这个话题，各大厂家有无穷的想象力世界。5G 大会上展出了移动通信、远程驾驶、智慧医院、安全防御等多个 5G 应用场景。前有电信、联通携手布局，后有移动宣布 5G 明年在 340 个城市全面商用；华为接连推出多款 5G 手机，小米 5G 未来智能工厂 12 月底将投产；腾讯、中兴、360 等企业也在加紧研制 5G 技术……5G 商用初落地，全面普及尚待时日。

注：不完全列举，欢迎补充交流。