2 月 3 日是 “在家办公” 大型考试的第一天，远程办公迎来了 “高光时刻”。然而，各大办公软件却相继在高压之下 “崩溃”。

上班族都知晓，疫情之下，为了在保证控制病情影响的基础之上，保障社会正常运转，及减少中小企业的损失，许多企业相继启动了，春节后自我隔离并在家办公的机制。远程办公技术及应用也迎来了一个巨大的 “亮剑” 机会，各大软件企业纷纷表态：自己已经做好了相关的支持准备。

云办公流量大考

1 月 28 日，企业微信宣布视频会议人数已提升到 300 人，支持随时随地发起音视频会议，在医疗系统内，通过 “紧急通知” 可一次性通知 1000 人。1 月 29 日，钉钉发布 “员工健康” 功能，同时，其正式对 1000 万家企业组织发布支持 “在家办公” 的全套免费解决方案，功能包括远程视频会议、方便教育机构和学校使用的群直播、保障企业组织疫情期间消息精准触达的 DING 功能、保障组织分散办公效率的日程共享、任务协同、在线文档协同、远程打卡功能。1 月 30 日，字节跳动旗下办公套件飞书宣布，免费开放其使用的系列疫情监测管理工具。

万众一心，汇成一股强大的凝聚力，疫情环境下产生的社会问题都被个个击破。

不过，各大办公软件企业似乎还是 “低估” 了上班族的力量。2 月 3 日这个周一注定不寻常，作为春节假期后开工第一天，企业办公软件正式走上了竞技场。据钉钉官方微博透露的数据显示，超过 1000 万家企业组织使用钉钉在家办公、在线办公。此外，据相关数据显示，日前近两亿人开启了在线办公模式，钉钉视频会议、企业微信视频会议等成为开工会议的首选。然而，海量企业同时在线使用，给软件带来了巨大的压力，钉钉、企业微信等办公软件集体出 “断片” 现象——严重延迟、卡顿、无法进入，引起了上班族纷纷在微博吐槽。

随即，钉钉和企业微信都发布了相关的回应。钉钉称：“今日早上 9 时，新年开工，海量企业和组织的早会全面开展，瞬间同时发起海量各类会议直播，网络暂时出现限流。我们通过紧急调配支持，目前已恢复。” 企业微信也以迅雷不及掩耳之势解决了问题，其回应称：“新年开工第一天，全国数百万家企业响应防疫号召，使用企业微信线上办公，远程协作。今早开始，数千万用户同时使用【会议】功能，网络出现拥堵。我们已紧急修复了网络，并做了扩容处理，现在已经恢复。”

老师夸学生骂

这一段小插曲并不影响上班族对于办公软件的情绪大面积波动，但有趣的是，一个新的用户群体的崛起却让这些应用的口碑 “直线下降”。如：问题解决能力一流、产品使用体验也硬核的钉钉在应用商店的评价中遭遇 “滑铁卢”——新获了许多 “差评”。

据了解，疫情期间，钉钉 “在线课堂” 功能免费向全国大中小学开放，可以支持百万学生同时在线上课，覆盖广大农村地区学校。丰富的在线授课和互动方式确实可以对疫情期间中小学生教育带来巨大的帮助。据悉，全国已有数万所学校加入钉钉的 “在家上课” 计划，截止 2 月 1 日，20 多个省的一千多万名学生在家里通过钉钉直播点名、上课，老师们通过钉钉在线授课、布置作业，甚至查看学生的作业进度。学生们提前体验了一次 “大人模样”，但他们却愤怒了，因为钉钉所带来的在线教育的便捷在孩子眼中成了掠夺舒适假期的魔鬼。

学生们在应用商店里的钉钉评论区里怒刷一星差评。一些 1 星评论说道：“2 月 1 号即可享用各科老师亲切课程大礼包，唱响作业全套搭配检查打卡功能，着实好用。”“真是好软件，大过年的都不放过我们。”“下载之后我的作业翻倍了，真是神仙软件，我太爱了。”

学生哭了，老师和家长却笑了？老师和家长不约而同且毫不吝啬地给予了五星好评，口碑呈严重的两极分化场面。老师亲自现身点评：“作为老师，觉得真的很好用！”“如果从学生时代就养成一种高效的方式去学习和工作，未来的成就不可限量哦。”

除了是个监督作业、点名等的课堂魔鬼，优酷还和钉钉联手打造了 “在家上课计划”。2 月 10 日起，学生们可以在优酷和钉钉上开始接受 “大班” 和 “小班” 两种类型的课堂。届时，不知学生们又会想出什么天马行空的方法来 “报复” 他们所认为的魔鬼应用。

尽管，广大学生对于办公软件的 “介入” 有所不满，但是对于互联网中小企业来说，在线办公软件有续命的意义。据智联招聘最新发起的调研数据显示，各行业中，企业采取在家办公措施占比最高毋庸置疑是 IT/通信/电子/互联网占比 32.1%。当前，互联网行业不仅自身推崇在家办公，多家互联网企业还在疫情期间免费为全社会提供远程工作解决方案，各地人力资源与社会保障局也发文维护职工合法权益，呼吁企业将在家办公视为正常出勤，不得以缺勤或旷工为由扣发或减发工资。

其实，无形中，办公软件的支持解决了中小企业的运营困境，也减少了员工的劳务争端，缓和了社会焦虑。而对于学生来说，很多地方的开学日期尚未明了，如网友戏谑的一样：再苦不能苦孩子，再穷不能穷教育，对于知识的不断探索还是要继续的，祖国的花朵不能停止浇水。所以，各大办公软件的支撑在疫情非常的时刻，是一股强大的支撑力量，大家平和对待。