近年来，中国婴幼儿托育市场正在兴起，市场需求巨大。根据 iiMedia Research(艾媒咨询) 数据显示，2019 年中国婴幼儿数量预计超 5000 万，2020 年中国婴幼儿托育市场规模有望突破两千亿元。在政策引导和资本支持下，中国婴幼儿托育行业将进一步发展，与此同时，潜在的消费者意识也会逐渐提高。数据也显示发达国家的入托率平均值已达 33.2%，对比中国入托率仅为 4.3%，整体出现供不应求现象。

专业的家庭式托育在国内是市场空白。美、英、法、日等国婴幼儿托育行业发展较为成熟，均出台了一系列政策法规引导其发展。而目前中国婴幼儿托育行业发展仍然存在数量不足、运营体系不成熟、缺乏规范监督、专业师资少、监管缺失等问题，中国托育仍需行业仍需合规化、标准化、品质化。专业的家庭式托育必将成为历史趋势，它是解决托育最后一公里的最佳办法。

国家也出台政策支持托育，落实系列扶持法规支持其发展。2019 年 5 月 9 日，国务院办公厅发布《关于促进 3 岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》， 确定 0-3 岁婴幼儿照护服务的主管部门为卫健委（而非教育局），实行 “登记+备案” 制，降低准入门槛，鼓励社会力量办托育，其中文件也提及基本原则：以家庭为主、托育机构的补充。各部委陆续出台相应鼓励支持托育发展的政策。

为了积极推动托育行业的发展，让更多有刚需的家庭能幼有所托，FAMIC 建言献策，推动家庭托育园 (点) 政策落地。国家卫健委和省级、市级表示下一步会邀请 FAMIC 参与相关文件、课题调研。目前 FAMIC 已经参与到广东省卫健委、广州市副市长组织的相关托育政策的座谈会，并且在 2020 年 1 月中受到国家、广东省有关家庭托育园 (点) 的课题的提名 。FAMIC 向滴滴学习，如滴滴影响推动网约车法规出台一般，成为推动家庭托育政策、标准制定的推动者和参与者!

FAMIC 于 2017 年 12 月立项，2018 年 9 月成立。品牌孵化的来源于公司 CEO echo，出于自身孩子（球球）的托育需求启发了要做托育园，其次通过调研国内外托育模式、研读国内外家庭托育的研究报告、和身边朋友深度访谈进一步确定了托育的需求；然后进行国际对标：考察并引进澳洲 NSW FDCA 新南威尔士州家庭托育协会的有关家庭托育的标准、模式；学习美国创业公司 Wonderschool 的技术和用户体验，平台搭建，融资进度等，进而确定了 FAMIC 的商业模式：赋能发起人，链接发起人、家长、供应商平台。公司定位科技公司和赋能用户，用个性化的科技构筑更高效的工作、生活方式，为用户带来价值。

FAMIC 团队由创始人 Echo Lin 林少慧、CPO 首席产品官 Alex Xie , 和一群年轻、经管类、互联网背景的团队构成。

Echo 毕业于中山大学经济学专业，拥有 7 年 P&G 市场 (品牌) 经历 ，在 P&G 任职期间，担任 OLAY、SK-II 高级品牌经理 ，负责 SK-II＃改写命运＃全球品牌活动 ，助力品牌获得戛纳国际创意节 3 项大奖，非常擅长品牌管理与媒体投放运营，在公司中负责负责公司经营和平台影响力打造。Alex 暨南大学经济学院，曾任共青团暨南大学委员会秘书长，曾随国家领导人出访加拿大 G20 峰会，前 P&G 对外关系部、前租租车 CMO，前微信、前腾讯移动互联网高级品牌经理，负责微信品牌梳理和建设、央视 “春节摇红包” 项目，在公司负责产品研发和商业模式架构。

Echo 和 Alex 是相识相爱 15 年以上（结婚 5 年）的夫妇，从高二认识谈恋爱至今，长期合作形成了独特的生活、工作默契：从高中的比赛，大学各自学校 SIFE（国际大学生创业组织）团队的核心成员，一起代表各自学校参加全国 SIFE 比赛；毕业后曾在 P&G 共事 1 年；后分别代表公司开展品牌层面合作，合作 SK-II 和微信摇一摇项目；2017 年 12 月底两人因为想要陪伴球球（第一个孩子），双双辞职出来创业，先后创立了 3 家公司，孵化了 4 个早幼教育儿相关的品牌。

创业团队目前 30 人，总部+顾问 23 人，4 位示范园老师，3 位青岛在地团队。核心成员平均在 95-98 年之间，我们的团队八成以上都是本科及以上学历，经济学、管理学、计算机相关专业，喜欢和擅长的东西均为时下流行的互联网商业模式和前沿技术应用，品牌管理和市场营销。

公司目前主营业务分为两个方向：1）建园（B 端/发起人）。FAMIC 家庭式共享托育是个赋能科技平台，通过数据化、科技化手段，基于家庭园数据库，提供标准产品，提供极少数的增值服务和咨询，通过筛选、培训、认证发起人，并改造发起人的家成为专业的托育空间，全方位提高建园运营效率，实现迅速规模化，标准化和品质化。同时利用发起人私域流量运营，服务发起人身边的妈妈；2）入托（C 端/家长）。基于基于微信的入托智能客服 (触达用户、关注入托微信客服号）和供需数据库和智能匹配系统 (完善个人信息和建立档案、平台帮助用户选择托育服务），帮助有入托需求的妈妈一键找到放心称心的托育园。

目前在中国市场上的托育机构大多数是由早教中心、幼儿园转型或兼营，是非专业托育，且市场上很多在做中心式托育模式，缺乏专业的家庭式托育模式。（中心式指在社区商圈内，招生人数在 50 人以上的商业机构）进入门槛高、收费相对高、招生压力较大。专业家庭式托育园/托育点（指利用居家场地提供托育服务，招生人数在 10-20 人左右的小型家庭托育园），启动资金少、收费适中、利用熟人圈层招生，相对容易招满。）

FAMIC 定位为全国首家专注做 0-3 岁家庭托育服务的创新平台，也是国内首家全面引进澳洲 Family Day Care (家庭式托育）的托育赋能的科技平台，在整个托育行业的竞争优势如下：

(1) 直营或直营后加盟 VS. 零直营，平台输出服务。大多数公司是先直营，或者先直营后加盟，而 FAMIC 的定位是平台，基于用户的需求推荐匹配个性化的建园服务和运营管理方案。

(2) 颠覆传统托育行业，打造全新独特产品体系。一般托育行业的运营模式：咨询（用特定的人做决策）> 服务（用一般的人帮助客户做决策）> 产品（不用人参与决策）。他们更依赖行业专家提供咨询，或者是专业人士提供服务，这种方法不仅效果低、成本高、而且难以快速规模化。而 FAMIC 颠覆传统托育行业，打造全新独特产品体系：产品> 服务> 咨询，可以用产品，就不用服务，可以用服务，就不用咨询，通过让整个运营流程产品化从而将家庭式托育园合规化、标准化、品质化。

(3) 经验主义 VS 数据科学应用。大多数公司是基于教育培训行业，依赖于老师、园长的经验来建设、运营管理托育园，而 FAMIC 是运用大数据科学，基于对用户洞察（深度了解）、信息建档等，对各个环节的数据进行分析比对，来推荐筛选发起人、建园和运营管理（B 端）的方案，同时利用平台帮助用户选择托育服务（C 端)。

而企业目前得产品主要有 4 个，分别为家庭园数据库、在线工具、在线培训、增值服务。（1）家庭园数据库。科学判断经营方向，快速定位行业地位。定性上告诉发起人经营方向偏差，定量上告诉发起人和行业结果对比 ，比如应该在哪个环节追加投入等。（2）在线工具。全自助线上工具领用户快速入门。涵盖家庭托育园从建园、招生、运营、营销各环节提供对应的自助的线上表单、工具。（3）在线培训。自适应培训系统，带用户快速掌握建园招生运营技能。根据用户建档、用户所处的分步分项，精准捕捉和匹配用户所需的培训内容。（4）增值服务。专属顾问和行业专家，替用户完成专业服务。组建中方、澳方教研和督导团队为园区提供全面高效的专属服务；整合行业资源，提供行业专家 “替” 发起人完成专业的增值服务。

未来，FAMIC 希望成为国内首家最专业，规模最大的家庭托育赋能的科技平台 ，国内首家全面引进澳洲 Family Day Care (家庭式托育）的托育赋能的科技平台。希望通过个性化、数据化和高科技构筑高效的工作和生活方式。共享优质的托育教学资源，为宝宝和家庭全新的托育方式。就像滴滴影响了 “黑车” 市场一样地，影响家庭式共享托育市场！不断提供更专业更多元化服务，让家庭式托育普及到更多的城市、社区，惠及更多中国家庭。

在 2020 年新建 100+家庭式托育园，服务超过 1000 个家庭托育园，让超过 15000+名家长和宝宝能随时随地找到身边高质量高性价比的托育服务，也尽一点微薄之力，为中国托育行业培养出超过 4000+位专业培训的教育者。

FAMIC 大事记/发展年鉴

————2017 年 12 月立项

——2018 年 7 月第一家 FAMIC 碧海湾示范园正式成立

——2018 年 9 月注册成立梵美家教育科技公司

——2018 年 11 月 1 日第二家青岛山海湾 FAMIC 签约加入

——2018 年 11 月，CEO 林少慧带领团队到达澳洲，与澳洲 NSW FDCA 达成战略合作框架

——2019 年 3 月 28 日第一届中澳家庭托育交流会

——2019 年 3 月，已有 10 余位发起人加入 FAMIC

——2019 年 5 月，FAMIC 受邀出席 ABC 托育年会北京站，现场分享 FAMIC 的托育模式&7 大服务质量标准

——2019 年 7 月，FAMIC 受邀出席 2019 年托育事业（西部）交流大会

——2019 年 7 月 5 日，FAMIC 平台拥有 1700 多关注用户，触达 40 座城市，全国 FAMIC 家庭式共享托育园已达 30 家，第一个城市合伙人落地青岛！

——2019 年 9 月 18 日，FAMIC 入选 All Brands of China ABC 0-3 托育品牌榜候选品牌

——2019 年 11 月 1 日，FAMIC CEO 林少慧女士接受托育星球自媒体《齐胜精英访谈》，分享 ‘家庭式共享托育’ 的模式

——2019 年 11 月 2 日-3 日，FAMIC 受邀出席北京师范大学举办的 ‘托育服务发展论坛” 聆听领导、专家解读政策、交流经验

——2019 年 11 月 9 日-10 日，FAMIC 受邀出席托育星球举办的 “全国托育服务论坛”（广州站），并发表 “家庭式托育模式的市场探索” 专题演讲

——2019 年 11 月 24 日，FAMIC CEO 及园区督导参加由卫健委组织的全国首次 3 岁以下婴幼儿照护服务机构卫生保健培训

——2019 年 11 月 27 日，FAMIC CEO Echo 林少慧女士参与广州市副市长组织的《广州市推进 3 岁以下婴幼儿照护服务工作实施方案》专家座谈会，向副市长汇报广州市家庭式托育行业现状，并提交了《广州市家庭式托育调研报告》

——2019 年 11 月 29 日-30 日，FAMIC CEO 林少慧女士参加由武汉大学、武汉育婴发展协会、武大养育婴幼儿托育研究基地举办的婴幼儿托育服务模式研讨会暨托育 CEO 训练营进行学习

——2019 年 12 月 9 日-10 日，FAMIC 荣获 “2019 年全国托育风云榜·最具潜力品牌奖”，FAMIC 创始人林少慧女士荣获 “2019 年全国托育行业领军人物奖”

——2019 年 12 月 27 日，FAMIC CEO Echo 林少慧女士参与广东省卫健委组织的有关广东省 3 岁以下婴幼儿照护服务发展工作的专家座谈会，并发言，提交《广东省家庭式托育调研报告》

———2019 年 12 月，FAMIC 和中国联通启动合作洽谈，与中国联通在 “部件+低功耗物联网连接+应用” 养护大数据进行合作，探索 5G 在园区的应用，高清设备便与家长浸入式查看监控；高清低延时媒体，便利远程运营管理会议及培训 • 高清直播，管理园区老师非现场考试防作弊等

——2020 年 1 月 17 日，FAMIC 收到广东省卫健委相关领导邀请，承担国家卫健委、广东省卫健委有关 “家庭托育” 的课题工作

——2020 年 1 月 17 日，FAMIC 收到广东省卫健委相关领导邀请，承担国家卫健委、广东省卫健委有关 “家庭托育” 的课题工作

——2020 年 1 月 26 日， FAMIC 加速研发新产品，帮助托育园应对新冠肺炎疫情对托育园区的流量、收入冲击

——2020 年 2 月，FAMIC 研发出近 10 款针对疫情园区增收产品，开展一系列直播，超过 1000 人观看，近 150 家托育园使用新产品，成功为园区增收

——2020 年 3 月：开始探索 “教育+短视频+直播”，搭建 “早幼教快手生态” 体系，赋能园区园长、老师，为园区带流量、带货

——2020 年 3 月：在全国近 100 家家庭式托育园使用 FAMIC 的产品和服务，近 50 家使用 FAMIC 全套建园、运营管理产品和方案

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