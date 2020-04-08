对于中小创新科技企业来说，疫情是一场危与机并存的发展挑战。“危” 在复工延迟情况下伴生的产能受损、效率降低，交付延期、收入延迟等现实难题，“机” 则体现在疫情为许多科技企业提供了大量产品应用的机会及创新场景。

据国务院联防联控机制官方给出的数据显示，截至 3 月 29 日，我国中小企业复工率已达到 76.8%。基本面全国经济继续向好，防疫防控和复工复产两手抓成为当下日常。值得一提的是，为了帮助中小企业 “缓口气”，走出疫情的阴霾，国家政府及各地方政府纷纷推出了较为全面的复工复产政策，为中小企业夯实了发展信心。那么，在相关政策的红利下，中小科技创新企业如何提速复工复产，驶上正常的发展轨道？对于这个问题的解决，许多企业巧妙地抓住了疫情中的机会，减少不必要的损失，最终转危为安。

在危机中看到商机

首先值得关注的是因疫情的影响，中小科技创新企业复工后的产品或业务发展有哪些调整。

“疫情对我们公司研发岗的影响较大，因为受各种不可抗力的限制，无法进行现场实地的勘测和模拟，也无法进行产品的现场体验。” 亮风台的创始人廖春元介绍了一个科技产品研发企业曾面临的苦恼。这也是大多高科技创新企业所共同的难题——协作联动不便导致研发效率降低。研发令科技企业的明天受影响，同时也让 “今天” 的生存变得艰难起来。“客户方面不能复工复产造成的实施延误，造成收入延后。另外，有些客户在疫情下收缩预算，也导致部分项目收入金额降低。” 企树科技的联合创始人王跃然表示了一个非常现实的问题，作为企业命脉，收入或资金来源被按下暂停键也成为了关键性打击。

在危机中看到商机，成为扭转被动局面的关键。以亮风台为例，疫情期间，亮风台研发了相关防疫产品，市场需求激增，当前环境影响货物的及时供应。在复工后，亮风台的非接触式 AR 测温方案，已在多个园区、企业工厂落地。同时，其针对工业、安防等重点行业的解决方案也在各大企业、公司内进行大规模运用。例如：亮风台 AR 远程通讯与协作平台 HiLeia，已经在海尔集团复工后用于展开远程售后维修监督指导、质量稽核等工作。此外，亮风台与云南三甲医院昆明医科大学附属第一医院联合上线了 5G AR 远程会诊系统。

显然，复工复产后，受疫情影响，相关领域的信息化、智能化建设将会提速，这有利于亮风台的技术产品走向更多客户与场景。廖春元认为，短期连锁反应引起的影响不可避免，但从较长远来说，亮风台所处的 AR 行业中，“机” 更大。他解释道，受此次疫情影响，“远程+” 的模式迅速从 “柔性需求” 转变为了 “刚需”，刚性的需求培育了用户市场，具有教育引导作用。此外，为了保证企业、工厂的运转，远程协作成为了这一时期内的重中之重，智能工具带来的效率提升逐渐突出。军警、政府、医疗等单位组织的信息化智能化完善更为急迫。

此外，王跃然也介绍道，企树科技则巧妙地将自身物联智能的基因巧妙地与园区无接触工作相结合，及时推出了疫情防控智能三件套。此次疫情中，“无接触” 成为重中之重，这为科技企业带来了大量机会，从一线场景的医疗机器人、消毒机器人、巡逻机器人，到企业园区的智能门禁、市民居家即可获得的线上问诊等服务，各式各样的科技防疫产品涌现，许多科技企业都临时组了开发团队。这些防疫产品不仅体现了企业的社会责任感，从一定程度下也可以弥补疫情期间企业正常订单的流失，还可丰富今后的产品线。

云复工、人员调整，复工后的现实问题

看到疫情中的部分危机转化为商机后，企业还需要迅速将其转化为执行力，尽快交付产品，这即需要一个高效，有活力的反应机制以及团队。此前提到，因为疫情对于企业收入带来了影响，企业面临现金流缺乏的局面，此起彼伏的裁员降薪消息不断，许多员工的情绪也受到影响。如何在这样 “内忧外患” 的情况下，保证企业的运营稳定，提高工作效率，也成为了企业复工后的必攻问题。

远程办公打响了复工的第一炮。根据 App Annie 数据，国内远程办公应用 2 月下载量提升明显，钉钉下载环比增长率达 356%、同比增长 223%；企业微信下载环比增长率位 171%、同比增长 219%；飞书下载环比增长率达 650%、同比增长 4186%；ZOOM 下载环比增长 711%、同比增长 1204%。

一波云复工的热潮起来了，对于一些线上行业来说，线上办公是非常大的挑战，部分劳动者的业绩受到了冲击。不过，对于本身就具有互联网基因的科技企业来说，更容易适应云协助如对于亮风台来说，其员工分布全国各地，日常情况下的远程办公、在线办公也是常态，因此全面复工后公司内部的运作基本能按照工作目标保障进度。

值得注意的是，科技企业有快速生产快速响应的需求，所以其对于云复工的效率要求较高。据众安统计，仅远程办公第一天，全公司就累计开展了 51 场视频会议、99 场语音电话会议。对于中小创新企业来说，云复工的效率保证方式主要也是定时监督、高频沟通为主。“所有同事通过每天定期视频会议沟通讨论，以保证工作效率不降低。我们对企业级 WiFi6 的部署，能让云上办公的体验更顺畅。” 王跃然表示，公司本身在网络基础方面的具有经验，所以可以较好地应对云复工，而且在自身危机解除后，参与帮助有需要的企业做远程办公的技术支持和指导服务。

此外，针对人员管理调整的问题，王跃然直言公司早在二月初管理层就开始做调整，此外还对老员工做了职业发展规划，对新岗位，增加了招募名额。“疫情过后，人员管理需求依然存在。” 她说。去年年末，“裁员” 就是一个备受关注的话题。2019 年，互联网圈裁员的案例层出不穷，大小企业皆有动作。在转型及精细化发展的大环境背景下，疫情加速了人员管理的需求，一些企业迎来了大规模的人员调整。不过如何在较为不安的就业环境中，稳定现有员工的情绪，或许企树科技为员工做出职业发展规划的方案，会是一种好的激励措施。