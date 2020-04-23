武汉网约车将于 4 月 30 日恢复运营

武汉地区网约车即将恢复运营。武汉市交通运输局相关负责人表示，根据当前 “外防输入、内防反弹” 的疫情防控要求，武汉城市公共交通全面恢复运营后，仍继续坚持扫码乘车和体温检测。乘客凭健康码 “绿码” 实名登记扫码和体温检测乘车，实现乘客和同乘人员信息的可追溯、可查询。巡游出租车、网约车司机要督促乘客佩戴口罩、扫码乘车，维护良好秩序，并按趟次对交通工具进行清洁消毒，运营途中开窗通风（换气）。

拜腾中国区员工暂缓发放部分薪酬，核心管理层减薪 80%

拜腾汽车部分员工今年 3 月份的工资至今仍未发放。该公司此前承诺先发 3 月份一半的工资，但至今仍未兑现。

拜腾表示，在新冠病毒疫情对经济和行业的持续影响下，拜腾的发展无法独善其身，业务运营正承受巨大挑战。拜腾已采取多项阶段性措施，以减少短期固定成本开支，缓解资金压力。措施包括中国区员工根据职级以不同比例暂缓发放部分薪酬；美国办公室部分员工停薪留职，德国办公室部分员工缩短工作时长。与此同时，拜腾核心管理层将集体减薪 80%，并出资参与拜腾 C 轮融资。

Facebook 向印度最大电信运营商 Reliance Jio 投资 57 亿美元

Facebook 于当地时间 21 日宣布，对印度最大电信运营商 Reliance Jio（隶属信实集团）投资 57 亿美元，收购了后者 9.99% 股份。本次投资后，Facebook 成为 Reliance Jio 当前持股比最大的少数股东。

Facebook 表示，这笔投资 “彰显” 了它 “对印度的承诺”，公司将专注同 Jio 合作，“在不断增长的数字经济环境中为当地居民和企业的发展创造更加高效的新方式。” 双方相关负责人表示，本次合作将可能从 Jio 旗下电商业务 JioMart 和 WhatsApp 二者的结合展开，在营造无缝式移动购物体验的同时推进当地线下零售店（Kirana）向数字化交易转型。

百度或将收购触手直播

百度可能会收购触手直播。触手直播已经与百度在业务层面深度合作。触手直播从今年 2 月开始运营百度旗下的游戏直播业务，目前有 1000 多位触手主播入驻了百度贴吧和好看视频。同时，百度也在百度贴吧 App 首页、王者荣耀贴吧、和平精英贴吧等 50 多个游戏电竞类贴吧设置了直播入口。

Netflix 订户数因疫情大增

Netflix 公布了 2020 年第一季度财报。用户数方面，Netflix 第一季度全球新增付费用户 1577 万人，高于去年同期的 960 万人。这使得 Netflix 全球总付费用户数达到 1.8286 亿，与去年同期的 1.4886 亿相比增长 22.8%。Netflix 预计，第二季度全球付费用户净增人数将达 750 万，总付费用户数将达 1.9036 亿。

Netflix 首席执行官 Read Hastings 在财报电话会议上说，很难预测疫情的长期影响，公司现在能做的就是尽一切努力保持服务的运转正常，继续提供内容，完成后期制作。