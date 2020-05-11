中国国际数码互动娱乐展览会（ChinaJoy）组委会宣布第十八届中国国际数码互动娱乐展览会将于 2020 年 7 月 31 日至 8 月 3 日，在上海新国际博览中心如期举办。

ChinaJoy 组委会秘书长、上海汉威信恒展览有限公司董事长韩志海对本届展会基本情况、各项亮点活动和展会各项疫情防控措施及现场安全保障等展开详细介绍。

韩志海介绍称，本届展览会以 “科技·引领数字娱乐新浪潮” 为主题，将在举办中国国际数码互动娱乐展览会（ChinaJoy）、国际智能娱乐硬件展览会（eSmart）、中国国际动漫及衍生品授权展览会（CAWAE）三大品牌的同时，新增 ChinaJoy 潮流玩具展（CJTS），及 5G 云游戏主题展区、桌游主题展区、独立游戏等主题展区。

除此之外，系列会议举办中国国际数码互动娱乐产业大会、全球游戏产业峰会、中国游戏开发者大会、全球电竞大会外，全新推出全球云游戏产业大会。同期活动除 Cosplay 嘉年华全国大赛总决赛、舞艺超群全国舞团盛典总决赛、Cosplay 封面大赛外，将举办首届 “洛裳华服赏” 时尚文化活动。ChinaJoy 官方 app 也将于展前上线，服务体验移动化。

中国音数协第一副理事长张毅君在会上指出，ChinaJoy 展览会是协会的年度重点工作之一，也是协会服务行业的重要手段，通过全面参与展会活动，充分体现协会平台的重要价值，发挥积极引领作用。