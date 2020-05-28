5G 时代的到来，对于移动运营商来说，是一次从 OTT 手中分羹的大好机会。

在此前的 3G、4G 时代，移动运营商仅仅只提供移动通信服务，OTT 透过运营商形成了巨大的数据处理市场，并产生了市值庞大的科技巨头如亚马逊、谷歌、阿里云等。此时的运营商只提供了基础网络通信服务，而没有完全开辟其生态价值。随着 5G 的普及，以及边缘计算和区块链等新技术的深度探索，XENIRO（讯琥科技）希望用新的技术方案帮助运营商实现商业模式创新。

XENIRO 于 2018 年初在香港成立，其借助移动网络运营商的 5G 及多址接入边缘计算（MEC）基础设施，致力于建立领先的联盟区块链技术平台及边缘资源管理平台。XENIRO 的愿景是在移动网络边缘，帮助运营商实现边缘计算资源的灵活、高效管理及调度，为数以亿计的物联网接入设备提供安全可靠的各类数据服务及交易处理，以构建安全、高效的分布式物联网基础服务设施；在此基础上孕育一个全新的商业生态，加速物联网边缘应用的落地，最终为全球移动网络运营商开拓收入来源，加速在 5G 及边缘基础设施建设上的投资回报。

“云计算已经从 1.0 时代转向 2.0 时代。1.0 时代，企业接触云计算，开始上云；在 2.0 时代，云计算进入多元架构时代，边缘计算进入发展快车道，运营商将迎来新的发展机遇。”XENIRO 的创始人黄寅宣解释，如果运营商充分利用边缘资源形成自己的地盘，当 5G 来临时，通过 XENIRO 提供的解决方案，运营商会激活其网络边缘的新生态。“运营商可以透过我们的软件为企业提供各类增值服务，而不再是只卖流量和带宽。” 他补充道。

那么，XENIRO 具体如何为运营商 “开源” 呢？

据介绍，该公司通过在运营商的 MEC 基础设施上集成区块链技术（XENIRO SnapScale DLT），为全球物联网设备打造一个边缘 XaaS（一切皆服务）平台。该平台利用分布式的 5G 边缘技术架构，帮助物联网设备实现自动化的 XaaS 服务（智能合约、静态-动态数据登记、设备身份识别、交易支付等）。

简单来说，XENIRO 提供了一个具有区块链能力的边缘资源管理平台，运营商可以将自己的边缘计算资源与该平台结合，为海量物联网设备提供边缘云计算及各类安全可信的链上数据处理及交易服务，并且支持各类物联网应用服务的边缘灵活部署。

XENIRO 的 COO 杨铭弘具体解释了该底层平台背后的设计与规划逻辑。“实际上我们的打法是做生态。” 他表示这个生态里的玩家包括运营商、企业和开发者。其逻辑是首先将 XENIRO 的服务部署在运营商的边缘基础设施之上，后者通过提供边缘计算资源及各类区块链服务，在 5G 网络边缘建立一个由自己主导的全新生态。然后，生态里的企业和开发者针对具体需求做分布式应用（DApps）开发，最后开发成果以服务的形式跑在运营商的平台上。在此过程中，运营商就可以像云服务提供商一样，不仅可以卖边缘资源，还可卖链上的服务。运营商在面向 B 端客户时可以提供全新的服务套餐，套餐内包含 5G 网络切片、边缘云服务以及智能合约、数据存证等各类链上服务。为了帮助运营商搭建上述生态，XENIRO 已于 5 月通过 GitHub 正式将 SnapScale 项目开源，并计划在今年下半年启动 SnapScale 电信联盟开源基金会。

以一个场景为例：一家物流企业在配送商品时，利用 5G 信号将所有的过程相关数据上传至区块链，最后到达目的地时万一发现货物损坏，保险公司可依据链上数据通过智能合约实现自动理赔。在整个过程中，各相关方使用智能合约服务并通过区块链进行交易支付，运营商可收取边缘计算资源费用和链上交易手续费。那么，XENIRO 如何跑通自己的商业模式呢？黄寅宣透露，公司未来主要将以提供软件产品及技术服务的方式实现盈利。

值得一提的是，在黄寅宣思考的公司发展规划中，OTT 领域也是将来的目标客户。“未来，OTT 如阿里云、亚马逊等，我们也不会排斥与他们合作，因为他们也会有边缘业务需求。其实，只要是边缘资源的运营方，都可以使用我们的解决方案。” 他说。

目前在行业里面，探索云+区块链的企业有，探索云+边缘计算的企业也有，但是做边缘计算+云+区块链的企业非常少。“区块链与边缘计算的组合比较复杂，需要包括通信技术、云计算、密码学等多领域知识的共同作用。” 黄寅宣表示，现在大部分的区块链服务（BaaS）其实是运行在中心化的数据中心上，但是把区块链的分布式架构放在数据中心，无法真正有效发挥其优势。他表示，随着各行各业不断向着去中心化、自治的世界发生变革，移动网络边缘正在成为高速发展中的物联网服务创新的全新舞台。在移动网络边缘集成分布式账本技术将产生巨大的协同效应，可以进一步建立和完善信任体系、提高透明度以及安全性。

实践出有创新性的技术应用，主要由 XENIRO 的团队基因决定。其核心团队以技术人才为主，创始人黄寅宣拥有 22 年的 IT、云服务和电信行业经验，为前爱立信 5G 部门专家，熟悉分布式云和 NFV 技术，也是区块链技术爱好者。

此外，产品落地方面，据悉，XENIRO 于 2019 年底在中国移动-爱立信 5G 联合实验室完成了第一阶段功能测试，验证了 5G 网络环境下，利用 MEC 实现 IoT 设备间端到端的数据交互与交易处理的可行性，预计 2021 年初进入商业化测试。黄寅宣表示目前正处于积极的融资洽谈中，希望尽快将产品推向市场。