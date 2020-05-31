科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2020.05.25-2020.05.31）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

本周，印度山寨版 TikTok—Mitron 的表现相当亮眼。

为什么要这么说？通常，山寨产品是各种假冒伪劣的代表，它们意味着无法得到保证的使用体验和参差不齐的制造工艺。而另一方面，这种速成的产品往往能提供更轻易近人的价格或者其它准入门槛。如果追求不是太高，山寨品也不失为一种可以考虑的选择。但如何长期接受依然是不容忽视的问题。

把镜头移回到 Mitron 身上，这个看似 “有备而来” 的山寨版 TikTok 能在短短两个月内获得 500 万次下载的部分原因在于 “TikTok 明星的不当言论，以及其他连锁反应”。但从用户的角度上来说，更重要的原因或许是因为 “一些创作者只发了数十个视频，就成功获得了 8 万粉丝”，这样的快速满足感和成就感才是促使他们做出选择的关键。要知道在发展了数个年头之后，想要在已经成熟的 TikTok 上获得如此多的赞同并不简单。

让我们再回过头来看待这件事情，不难发现这其中的症结在于能够为用户提供怎样的体验，是不是他们所喜欢的感受。也许在 TikTok 眼中 Mitron 根本不值一提，毕竟 8 亿远远大于 500 万。然而如果更多的 Mitron 出现这里又会变得怎样呢？TikTok 又该去如何应对？不如让我们拭目以待。话不多说，进入本周正文。

东南亚

🇸🇬 专访锐力搏冠军赛创始人梁安毅：一家专注中国市场的新加坡MMA初创公司的全球化之路：从梁安毅的对话中，相信并不难发现中国市场在锐力搏的历程中扮演了怎样的角色——它既是锐力搏的另一个起点，也是让它走向全球化的支点。而为了让锐力搏在这条道路上更加稳定的走下去，梁安毅也告诉动点出海，目前锐力搏也正在向纳斯达克提交上市申请，IPO 计划正提上日程。

印度

🇮🇳 印度巨头Reliance推出电商平台JioMart：JioMart 已在孟买、金奈、加尔各答、海德拉巴、德里、班加罗尔、斋浦尔、特里凡德鲁姆等城市上线。在试点期间，JioMart 与 WhatsApp，将商城集成进这款当地流行的聊天应用。

JioMart 提供印度人日常必需的杂货商品、快消品以及农产品，一些商品甚至进行五折促销。其中水果和蔬菜将直接从合作农户采购。

🇮🇳 印度汽车销售平台CarDekho裁员200人，并进行大规模降薪：有内幕消息人士称，若算上受影响的第三方机构，被裁员的人数可能达到 5000 人。除了裁员，CarDekho 还要求不同层级根据薪资减薪 12-45% 不等。

CarDekho 在其 7000 万美元的 D 轮融资中估值约为 6.43 亿美元。红杉资本、Hillhouse、中国平安和 Lenarco Limited 等机构都是他的投资方。

🇮🇳 印度外卖巨头Zomato将食品外送业务CEO擢升为联合创始人：Mohit Gupta 此前曾在印度最大的在线旅行社任职十年，担任首席运营官。自 2018 年 7 月以来，Gupta 一直负责 Zomato 的食品配送业务。在他的领导下，公司的月订单量已扩大到约 4000 万单。

🇮🇳 印度的山寨版TikTok两月内悄然获得500万次下载量：就目前来看，Mitron 就是山寨 TikTok，功能极少。但令人惊讶的是，一些创作者只发了数十个视频，就成功获得了 8 万粉丝。

根据 Play Store 上提供的详细信息，这款应用的目的是 “ 打造一个平台，让人们可以通过全球各地的人发布的小视频来娱乐自己，同时为人们创造一个社交激励平台，让人们分享和创作自己的视频。”

🇮🇳 获阿里巴巴投资的BigBasket正计划下一笔融资：新冠疫情影响下，印度在线日用品电商业发展迅速，业者 BigBasket 正计划筹集约 1.5 到 2 亿美元的资金。BigBasket 在最新一轮融资中的估值为 20 亿美元。

封锁初期供应链短暂被打乱，但随后，电商已经成为人们采购必需品的最可行的选择。因为出行受限和对疫情的恐惧，更多的人尝试送货上门的服务。

🇮🇳 Uber印度裁员600人：据该公司称，受影响的员工将获得最低 10 周的工资。此外，它还将延长未来六个月的医疗保险，此外员工可以保留 Uber 分配的笔记本电脑。

本月早些时候，Uber 首席执行官 Dara Khosrowshahi 告诉员工，预计未来两周内将进行大规模裁员。受此影响，该公司已经在全球范围内裁掉了约 6700 名员工。

非洲

🇰🇪 肯尼亚电商技术平台MarketForce获得35万美元种子轮投资：2018 年推出的 MarketForce 致力于弥合最后一公里配送中的信息鸿沟，帮助品牌优化零售商与消费者之间的管道，同时将整个销售和配送价值链的效率最大化。

这家初创公司表示，他们将用这笔种子资金来打造产品，以开启新的收入来源，同时在东非各地扩大团队。