自 2004 年至今，京东已经走过将近 17 个年头。从在中关村的线下店卖光磁产品，到在 2004 年转型进入电商领域，如今，京东从一个只有几十个人的小微型企业，变成了拥有十几万员工的世界 500 强企业。

17 周年之际，京东也在完成新一轮的自我革新、自我蜕变。2019 年以来，京东集团的组织架构悄然发生调整。刘强东逐渐卸任了多家京东旗下公司的高管职务，逐步移交经营权给各子集团 CEO，更多子集团 CEO 角色前置，担任更多领导职责，而刘强东转向把控宏观战略。

两年内卸任 88 家公司，京东的 “去刘强东化”

根据企查查数据不完全统计，2019 年至今，刘强东在两年内卸任了 88 家京东关联公司的高管职务，其中今年半年内卸任 60 家，2019 年卸任 28 家。其中，尤其受到关注的是 4 月 2 日刘强东卸任北京京东世纪贸易有限公司法人代表、执行董事、总经理等职务，该公司为京东商城的运营主体，承担了京东集团 90% 以上的收入，因此受到外界关注。

其实，从 2018 年底开始，京东开始进行组织架构的调整，多个部门负责人不再向刘强东直接汇报。2018 年 12 月，京东内部宣布了新一轮组织架构调整。京东商城围绕以客户为中心，划分为前中后台，调整后多个事业群负责人不再向刘强东汇报，而是向京东商城轮值 CEO 徐雷汇报。

对于刘强东逐渐退居幕后，京东官方的回应是 “很正常的管理动作”，不过也有声音认为，这一系列动作有可能是为了消解 2018 年发生的 “明尼苏达” 案件的负面影响，在这一事件之后，刘强东的个人名誉和形象大不如从前，在刘强东个人行为与京东紧密联系在一起的情况下，这一事件也对京东集团造成了负面影响。

种种迹象表明，京东正在 “去刘强东化”，走上自我革新之路，希望通过公司内部组织架构的调整激发组织活力。

不过，在卸任了 88 家关联公司职务后，刘强东仍然在京东内部有强大的掌控力。京东最新财报显示，刘强东持有京东集团 15.4% 股权，为第二大股东，投票权为 79%。

企查查数据显示，目前，刘强东仍担任 7 家企业的法定代表人；担任 28 家公司的股东，对 14 家公司持股比例超过 40%；同时还担任 151 家关联公司的经理或总经理，8 家关联公司的执行董事。

京东的自我革新：从 “铁腕治理” 到 “积木型组织”

在以往的资料中，京东的管理彰显着刘强东的 “铁腕治理” 色彩，公司的权力体系森严，奖惩考核机制的设计精密，管理方式高度集权，“军事化” 管理旗下 12 万物流员工。而刘强东作为创始人始终牢牢把控着公司的主导权，京东集团给外界的印象是 “京东只有刘强东，没有二号人物”。

（2018 年前京东组织架构，资料来源：方正证券）

随着移动互联网进入下半场，为了应对线上流量趋向饱和，人口红利消失，刘强东 2018 年提出了类似的 “积木型组织” 理论，京东商城、物流、金融三大集团都重新改组成为 “前台、中台、后台”，这次调整被称为京东史上规模最大的组织架构变革。其中，前台指离客户最近，按照场景、客户类型划分成敏捷小团队，建立灵活、创新和快速响应的机制；中台为前台业务提供 “标准化” 的产品 ；后台为整个商城提供基础设施建设。

这种架构模式与阿里巴巴的 “大中台，小前台” 模式相似，能够打通内部资源，联合各个业务单元打造大数据中台，打破组织界线，实现数据共通共享，从而提高效率降低成本。

公司战略调整：从零售向技术和服务延伸

组织架构调整之外，京东相关配套的公司战略也在更新迭代。

今年 5 月 19 日，刘强东在京东内部信中指出，京东作为连接产、消两端的互联网公司，拥有扎实的供应链体系和数据基础，有机会也有责任积极主动地拥抱下一个智能时代。2020 年，京东已正式更新了集团战略定位：京东集团是一家 “以供应链为基础的技术与服务企业”，集团要将供应链的优势发挥放大，并应用于产业的场景中。这意味着京东的业务方向从零售向技术和服务延伸。

近期，京东发布的 2020 年一季度财报成绩喜人，第一季度营收 1462 亿元，超出市场预期，比去年同期增长 20.7%；京东预计第二季度营收 1800 亿元至 1950 亿元，同比增长 20％-30％。看样子京东的自我革新之路已经开始取得一定成效，业绩是最好的证明。