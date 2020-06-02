苹果将投 3.3 亿美元在台建厂，用于生产 Mini LED 和 Micro LED 显示面板

苹果计划投资约 100 亿新台币（约合 3.34 亿美元）在台湾竹科龙潭园区（Hsinchu Science Park）建设新厂，用于生产 Mini LED 和 Micro LED 显示面板。

报道称，苹果将与晶电（Epistar）和友达合作，为未来的 iPhone 和 iPad 等产品提供 Mini LED 和 Micro LED 显示屏。

小鹏汽车将秘密递交 IPO 文件，计划融资 5 亿美元

小鹏汽车接近向美股市场秘密提交 IPO 文件，计划融资 5 亿美元，上市时间预计为今年 7 月至 9 月之间。小鹏汽车对此回应称，“我们不会评论市场传言。小鹏汽车会密切关注资本市场的发展动态，以把握有利企业发展的融资机会。”

达达更新招股书：定价区间 15-17 美元，募资金额约 3 亿美元

达达集团向美国证券交易委员会（SEC）提交了更新后的招股书，招股书显示，IPO 发行价格区间为每股美国存托股票（ADS）15-17 美元，预计发行 1650 万 ADS，每 ADS 代表 4 股普通股。由此测算，该公司估值将在 35 亿至 40 亿美元。按定价区间中间值计算，如全额行使 “绿鞋机制”，达达集团此次募集金额约在 3.03 亿美元；更新后的招股书披露，现有股东京东、沃尔玛有意成为基石投资者，分别认购 6000 万美元和 3000 万美元。达达集团创始人兼 CEO 蒯佳祺将在上市后继续担任董事会主席及 CEO，公司业务保持独立运营。

达达集团 5 月 13 日首次提交招股书，计划以 “DADA” 为证券代码在纳斯达克挂牌上市。

网易：将在香港公开发行 1.715 亿股新普通股

网易 6 月 1 日宣布，作为全球发售 171480000 股新普通股计划的一部分，该公司将在香港发售新股，在港交所主板上市，股票代码为 “9999.HK”。网易的美国存托股（“ADS”，每股相当于 25 股普通股）将继续在纳斯达克全球精选市场上市和交易。

网易表示，该公司计划将此次发行的净收益用于全球化战略和机会，推动对创新的持续追求，以及一般性企业用途。

昨天发布的新手机：

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