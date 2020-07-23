印度巨头 Reliance 收购印度零售集团 Future Group 的动向自六月底曝出后还在不断发展。今天印度 ET NOW 新闻台又曝光另一则合纵连横──亚马逊正在就收购 Reliance 零售部门 9.9% 的股份进行高级谈判。

作为交易的一部分，亚马逊希望拿下印度最大的线下零售商 Reliance Retail 的 JioMart 的优先战略股份。

目前，Amazon Pantry 和 Reliance JioMart 还是杂货电商领域的竞争对手。如果交易成功，肯定会撼动 Bigbasket 和 Grofers 这些印度食品杂货领域领军者的地位。

亚马逊最近将 Amazon Pantry 扩展到 300 多个印度城市，而 JioMart 则于今年 5 月推出，入驻 200 多个城市。目前 Jio Mart 每天的订单量已达到 25 万单左右。

对于亚马逊来说，Reliance Retail 将是其对印度实体零售商的第四次投资。此前，它收购了 Shoppers Stop、More 和 Future Coupons 的股权。

Reliance 旗下的电信业务 Jio 从上周 4 月开始疯狂融资。到目前为止，Jio 共用 33% 的股份从全球 12 家投资者处换取了 200 亿美元的投资，投资者不乏 Facebook、谷歌这样的硅谷巨头。