科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2020.08.03-2020.08.09）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

当下，要说杀伤性最大、破坏性最强的武器，除了我们所熟知的氢弹原子弹等热核武器，互联网界的 “用户数据” 同样不可小觑。

同魔兽世界中反派 boss 阿克蒙德的杀手锏死亡一指一样，“用户数据” 不仅能对敌人及其祖宗八辈都造成成吨（暗影）伤害，它对受害方施加的精神摧残也是值得炫耀的资本。

本周，我们看着因 “涉嫌对美国用户的隐私安全和国家安全构成威胁” 的 TikTok 一次又一次的登上新闻头条，在一个仅仅还只是怀疑的理由上就要限期变卖给其他企业，并且在此之后还有更多的出海企业（Wechat 已经包含在内）会被波及，所以从这一点来看，“用户数据” 的这一问题的杀伤力确实名副其实。

而随着印度政府再次表示为了避免 “危害印度国家安全” 还要继续封禁 47 款中国 App 时，也不难发现这个本该是保护公民合法权利的一大初衷也早已成为了一个屡试不爽的借口。它甚至还能拥有变异的能力，👍！

当然，在剑桥分析丑闻、在 LocationSmart 贩卖用户数据、在「美国往事 1999」网友因个人数据被窃而遭到勒索···等众多用户数据安全泄漏事件背后，除了高达 50 亿美元的和解金，不了了之也可以成为它的一大结局。“用户数据” 灵活的上下限空间则又为它增加了一份发展潜力。

有了这样的力量，何愁不能早日征服宇宙？

好了话不多说，进入本周的 TikTok 专场。

东南亚

🇻🇳 从登上神坛到身陷纠纷，走进Telio创始人的创业罗生门：“明星孵化项目”、“B2B 创业公司典范”、“频获资本青睐”···这些是笼罩在越南 B2B 初创公司 Telio 身上的闪耀光环。然而随着 Tech in Asia 近日一篇报道的揭示，一起由 Telio 创始人参与其中的法律纠纷为这些肯定加上了一丝质疑。



报道指出，越南 B2B 电商平台创始人兼 CEO Sy Phong Bui 陷入了一起与他的前初创公司之间的资管合同纠纷。这场长达一年的法律纠纷让 Bui 站到了他的前金融科技初创公司 OnOnPay 的对立面——后者董事会指控 Bui 违反了作为董事会成员的受托责任，借机侵占公司的商业机会，并将其资源向 Telio 的发展倾斜。此外，Bui 也没有像此前承诺的那样向 OnOnPay 的投资者授予新初创公司的股份。

TikTok

消息称字节跳动将把 TikTok 总部从北京迁至伦敦：据英国太阳报报道，字节跳动将把 TikTok 总部从北京迁至伦敦。报道称，字节跳动创始人张一鸣即将宣布近期内在伦敦成立办公室的意向。此举或让考虑在美国禁止 TikTok 的美国总统特朗普感到不安。

对此，TikTok 相关负责人表示，其的确在探讨在美国之外设立 TikTok 总部的可能性。

特朗普：若无美国公司收购 TikTok，后者将在 9 月 15 日被禁：美国总统特朗普声称，如果字节跳动不出售 TikTok 并向美国财政部提供 “大量资金”，那么 TikTok 将于 9 月 15 日在美国被禁。上周，特朗普表示将在美国封禁 TikTok。此前有消息称微软将进行为期 45 天的关于收购 TikTok 的谈判，这也被微软的一篇博客文章证实。



特朗普早些时候在白宫宣布了这一消息。他认为，微软应该从字节跳动那里买下整家公司，而不仅仅是 TikTok 在美国、加拿大、澳大利亚和新西兰的业务。

他说，TikTok 将 “在 9 月 15 日被关闭，除非微软或其他公司能够收购它并达成适当的交易条款，以便让美国财政部获取更多利益”。微软此前在博文中提到 “为美国，包括美国财政部提供适当的经济利益”。

不，苹果对收购TikTok不感兴趣：苹果表示，其没有兴趣收购 TikTok。此前据 Axios 报道，该公司为 TikTok 的潜在买家。苹果对此回应称，目前没有收购 TikTok 的谈判，也没有计划进行这项交易。对于苹果来说，这样的交易是不寻常的。苹果向来对有针对性的广告持批评态度，而这一点是 TikTok 业务的核心所在。

微软据报将以最高 300 亿美元价格收购 TikTok：据 CNBC 报道，微软计划在 9 月 15 日截止日期之前的三周内完成与 TikTok 的收购谈判。这笔交易的价值可能高达 300 亿美元，最低 100 亿美元。



报道称，微软已经向美国政府承诺，如果交易达成，将在一年内将 TikTok 的代码从中国带到美国。微软上周末通过博客文章证实，正与字节跳动谈判，以收购 TikTok 在美国、加拿大、澳大利亚和新西兰的业务。

美国将在 45 天后禁止个人及企业与 TikTok、WeChat 交易：美国总统特朗普日前签署了两项行政命令，宣布将在 45 天内禁止任何美国个人及企业与 TikTok 母公司字节跳动进行任何交易，禁止美国个人及企业与腾讯进行与 WeChat 有关的任何交易。该命令增加了美国公民被禁止在苹果 App Store 或 Google Play Store 下载上述应用程序的可能性。

根据该命令，如果字节跳动无法与美国企业达成收购协议，美国将自 9 月 20 日起禁止字节跳动在美进行任何交易。微软当前正与字节跳动就收购 TikTok 业务进行谈判，谈判计划最晚于 9 月 15 日完成。

目前尚不清楚针对 WeChat 和腾讯的禁令若生效，是否会对所有腾讯在美交易造成影响。腾讯在美国进行了大量投资，包括对《英雄联盟》开发商拳头游戏以及《堡垒之夜》开发商 Epic Games 的投资。