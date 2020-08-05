“明星孵化项目”、“B2B 创业公司典范”、“频获资本青睐”···这些是笼罩在越南 B2B 初创公司 Telio 身上的闪耀光环。然而随着 Tech in Asia 近日一篇报道的揭示，一起由 Telio 创始人参与其中的法律纠纷为这些肯定加上了一丝质疑。

报道指出，越南 B2B 电商平台创始人兼 CEO Sy Phong Bui 陷入了一起与他的前初创公司之间的资管合同纠纷。这场长达一年的法律纠纷让 Bui 站到了他的前金融科技初创公司 OnOnPay 的对立面——后者董事会指控 Bui 违反了作为董事会成员的受托责任，借机侵占公司的商业机会，并将其资源向 Telio 的发展倾斜。此外，Bui 也没有像此前承诺的那样向 OnOnPay 的投资者授予新初创公司的股份。

另一方面，Bui 的律师否认了 OnOnPay 的指控，并表示 OnOnPay 没有法律依据来要求获得 Telio 的任何股份。不过，由于诉讼还在进行中，该律师拒绝就具体细节发表评论。

复杂身世

在 Bui 的 LinkedIn 资料上，可以看到他已于 2018 年 11 月离开 OnOnPay。而在此之前，他曾参加过阿里的 eFounders Fellowship 项目，并表示从中获得了发起 Telio 的灵感。

根据公开文件显示，Telio 的法人实体于 2019 年在新加坡成立。随后，该公司快速发展，成为了越南年轻初创公司的一大典范。

OnOnPay 的董事成员引用了一份来自其 COO 的公司费用报告，并指出该公司从 2018 年 11 月就开始 “经营批发经销商 [业务]，产生了激励商家使用产品的推广费用。”

Bui 在一封邮件中表示，在成立其新实体的期间，他向 OnOnPay 的股东称该实体是为了帮助他对 Telio 进行融资，而 OnOnPay 的估值已经 “导致本将要关闭的融资陷入僵局”。

Bui 希望新公司能够 “为越南 150 万家母婴店赋能”，并指出 Telio 是在 “最近的” 一个半月内启动的。他补充说，“新实体的股权结构表充分反应出了 OnOnPay 的股权情况，该表以一个较低的估值投资了 Telio 并成为其种子轮资金。”

而根据一份内部文件显示，这些股份从来都没有达成。并且，另一份公开文件中指出，在 OnOnPay 的投资者中，没有人成为 Telio 的股东。

分歧渐起

时间到了 2019 年，Bui 的新创业公司开始吸引人们的兴趣。Telio 也成为了红杉 Surge 孵化项目的的第一批公司成员。但 OnOnPay 和 Bui 之间的谈判却成了公开的分歧。OnOnPay 的投资方之一，Captii Ventures 的母公司 Captii Limited 于时年 9 月 6 日发布公告称，其董事会已同意对 Bui 和 Telio 采取法律行动。

同时，OnOnPay 越南实体的控股公司 OOPA Pte Ltd 在传票发布的同一天在新加坡高等法院对 Bui 提起诉讼。OnOnPay 要求获得 Telio 新加坡实体 100% 的股份。

Captii Ventures 东南亚负责人 Sai Kit Ng 表示，“在法律行动的发起期间，OOPA 正在采取措施保护公司，以及其债权人和股东的利益。” 根据一封内部邮件，Telio 的估值飙升至 1 亿美元，成为去年越南创业科技生态系统中最引人注目的交易之一。

随着 Telio 新投资者尽职调查的开展，目前仍不清楚他们是否知晓该法律纠纷。此外，Telio 在今年 4 月被取消了诉讼当事人的身份，其创始人则成为了唯一的被告。

Ng 称，此举是在 Telio 作出将对 Bui“采取一切措施以遵守法院裁决” 承诺后进行的。而 Bui 则表示，“没有任何理由和依据让 Telio 或 Telio 的任意投资人卷入该诉讼”。

OnOnPay 进行过多轮融资，包括 2015 年 8 月来自 Captii Ventures 的种子轮融资，2016 年 11 月由戈壁创投领投的 Pre-Series A 轮融资，以及 2018 年 6 月硅谷风投机构 Fenox Venture Capital（现名 Pegasus Tech Ventures）的投资。

不过，OnOnPay 在 2018 年底遭遇了重大挫折，因为它未能获得越南国家银行（SBV）的电子钱包牌照——OnOnPay 并没有出现在自 2015 年以来获得 SBV 颁发的所有 35 家提供支付中介服务牌照的非银行机构名单之列。

走向何方

在 2019 年 9 月的一份声明中，Bui 的律师否认了其客户违反了自身的信托责任，并表示 OnOnPay 的投资者 “由于在估值和条款上存在分歧”，对资助 Telio 不感兴趣。律师还指出，“OnOnPay 显然不具备投资 Telio 的财力”。

Ng 则表示，OnOnPay 投资者不热衷于支持 Telio 的观点是错误的。

Bui 的律师随后指出，OnOnPay 的董事会知悉 “Telio 是由其客户注册成立并完全拥有”。此外，OnOnPay 也被用于 “不可告人的目的，给 Bui 带来了非法的压力”，并通过了 “不正当的决议”，使这家金融科技公司以 24% 的 “过高” 利率与投资者签订贷款协议。

“相关董事成员没有合理或可能的理由相信 [OnOnPay] 有能力偿还债务，” 声明中写道。律师随后也否认了 OnOnPay 的资源被用于 Telio 的发展。

Ng 反驳了进行 “不当决议” 的说法。他表示，“OOPA 的所有业务决策，包括 2019 年签署的上述对 OOPA 的贷款，都是在董事会会议上做出的，董事会会议是根据 OOPA 的章程和法律由董事们通过的正确决议。”

到了今年 6 月，知情人士透露 Bui 向 OnOnPay 的投资者提出了和解建议，愿意支付 60 万美元的现金或 Telio A 轮融资后达到 1 亿美元估值后价值 50 万美元无投票权的 Telio 股票，但后者拒绝了。

消息人士称，投资者拒绝该提议是因为他们已经在 OnOnPay 上投入了更多资金，准确的说是 230 万美元。根据 2020 年 1 月的一份法庭文件，投资者还曾要求获得 Telio Lte Ltd 的 100% 股份。

消息人士补充说，即使 OnOnPay 没有拿到 SBV 牌照甚至没有了现金支撑，Bui 仍然得到了投资人的支持和青睐，因为 “创业者在事业不顺的时候对商业模式进行变动是很正常的事情”。投资人甚至推荐并帮助 Bui 参加了阿里的 eFounders 项目。

因为诉讼还在进行中，Ng 拒绝对和解提议发表评论。但据 Bui 称，” 双方很快就会进行调解”。