根据移动数据和分析公司 App Annie 今天发布的最新报告显示，2020 年上半年，消费者在移动设备上花费了 1.6 万亿小时。从游戏到购物，再到支付和视频会议，移动设备已经占据了消费者生活的中心——逐渐形成新的应用习惯，并永久性地将消费市场转变为移动优先的世界。

报告的主要结果如下：

2020 年上半年，消费者在移动设备上的支出增至 500 亿美元，这是迄今为止在 iOS 和 Google Play 上最大的半年支出。

2020 年上半年，iOS 和 Google Play 全球移动应用程序和游戏下载量突破 640 亿。

2020 年 4 月，用户平均每天用于移动设备的时间为睡觉以外时间的 27% 或 4.3 小时，比 2019 年增加了 20%。

2020 年第二季度，全球（中国除外）使用时间最长的五大商务应用中，有四款是视频会议应用，包括排名第一的 ZOOM Cloud Meetings、排名第二的 Microsoft Teams、排名第三的 Google Meet 和排名第五的 Cisco Webex Meetings。

全球来看，2020 年第二季度消费者在流媒体上花费的时间比 2019 年第四季度多 25%。

社交应用与流媒体的界限日益模糊——Netflix 的苹果手机用户使用 TikTok 的比例在 2020 年第二季度从 15% 同比增长到 45%。

移动商务在 2020 年上半年蓬勃发展，超过了 2019 年的假日购物水平，推动移动购物行业实现了原本数年发展才能达到的增长。

尽管宏观经济面临不利因素，但像 Paypal 这样的金融科技公司却收获了最好的业绩表现，这主要受益于移动端使用和对移动端功能的注重。

在疫情期间，由插页广告推动的移动广告投放量增长了 70%。尽管营销预算有所减少，但移动市场的无与伦比的覆盖范围和参与度仍然具有极强吸引力，促进着移动广告的强劲增长。

对此，App Annie 高级市场洞察经理 Lexi Sydow 表示，“COVID-19 推动了移动使用行为向前发展，实现了原本需要两到三年时间的增长。随着节日旺季和 2021 年的临近，优先考虑移动市场的企业将超越竞争对手，因为移动市场是企业收入增长的重要推动力。”

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