随着 5G 时代的到来，不仅仅是智能手机厂商，包括阿里、百度一众互联网公司以及大批传统家电巨头都在竭力布局自己的 IoT 生态。而在除手机和笔记本电脑外的各种智能硬件竞相面世后，消费者对 IoT 设备的接受程度越来越高。智能音箱因为其独特的语音交互体验和家居智能控制中心角色，成为了继家用电视之后的 “家居标配”。

根据市场研究机构 Strategy Analytics 相关数据披露，2020 年第二季度全球智能音箱市场销量达到了 3000 万台的市场规模，而这一数据较第一季度强势增长 6%。其中，亚马逊智能音箱出货量为 650 万台，市场份额为 21.6%。然后是谷歌，出货量为 510 万台排名全球第二，市场占比 17.1％。前五排行中，国产厂商百度、阿里与小米紧随其后，苹果智能音箱出货量 140 万台，没有挤入前五阵营，且占比尚不足 5%，这与其真无线耳机的高市场占有率形成了强烈反差。

近期，有外媒曝出在下半年有望发布的苹果新品当中，还包括 HomePod mini，这一在定价上被消费者屡屡吐槽的智能音箱，如果真的发布 mini 版，是否有望通过改变价格定位卷土重来呢？

智能音箱：大厂们不愿放弃的 AI 试验田

用自然的口语来操控硬件设备，执行生活上或工作上的任务，是许多软件科学家梦寐以求的一件事。从早期 Office 指令，到如今的各大智能手机上的语音助手，即使是简单的指令动作，经常辨识度欠佳，影响了使用体验。

而智能音箱由于 AI 在自然语言处理技术的突破，经过大量数据的建置和训练，已经具备在特定的场景下，省去手动操作，更高效地与人们进行沟通。加上串联在各种应用场景背后相关的内容服务和环境控制，不仅比手机或 PC 完成任务更方便，也为许多原本不适合操作电子装置的人（如长期行动不便者) 扫除障碍。

值得一提的是，越先进的智能助理系统，越能不断从用户操作方式和生活习惯中学习和驯化，也使用户在使用的过程中，对其越来越依赖，随之建立起自己的护城河，进而促进更多人使用，更多品牌接入，形成一个良性、健康的对话式 AI 发展生态。

所以巨头需要大量的 “数据” 驯化 AI，智能音箱作为语音人机交互、物联网入口，提供的数据样本足够大，为语音交互提供了深度学习的土壤，也为 AI 应用提供了丰富的场景试验。这样一来，掌握了大量交互数据的企业，不但在家庭应用上如鱼得水，还有可能掌控我们未来的人机互动入口。

HomePod 现实骨感

价格被竞品按在地上摩擦

对于大多数普通消费者来说，愿意花 2799 元去买一台智能音箱的行为仍属奢侈。且不论音质究竟如何，苹果居高不下的品牌溢价让用户望而却步。

国际市场上，Google Home 系列靠 Google Home Mini 走量，售价只要 49 美元（人民币 338 元），除了音质基本功能都还算能打。亚马逊卖得最好的就是售价 99 美元（人民币 683 元），还经常有折扣价的 Echo 二代。而在国内，智能音箱整体呈低价竞争趋势。喜马拉雅 FM 的小雅 AI 音箱，首批预售价为 699 元；阿里此前推出的智能音箱天猫精灵方糖，定价 199 元，首发价也只需 89 元……最低一些的首发价甚至只要 79 元。

中国智能音箱市场上可谓是百 “箱” 大战，HomePod 面对众多更有价格优势的对手，销量一直难有突破。对此，就连国内官网都罕见地把 HomePod 售价降到 2299 元，京东自营也经历过几次降价，但很可惜，价格敏感的消费者似乎并不吃这一套，降价对销量的刺激并不显著。目前，国行版 HomePod 从去年 1 月正式开售至今, 一年半的时间在京东自营渠道的评价数仅有 3 万多，相较于苹果其他设备的销量，这样的成绩简直不够看。

不仅如此，有直营店的员工告诉动点科技记者，数月前，他们内部员工可以半价购买 HomePod，目前活动已经结束。与此同时，门店咨询这款产品的消费者依旧寥寥。

受极端封闭的苹果生态拖累

除了不接地气的售价，生态的极端封闭也是一个问题。苹果的系统以封闭著称，而其智能生态系统也是如此。HomePod 或许是目前最封闭的苹果产品。向来苹果产品得益于苹果封闭的生态圈，用户可以获得比其他厂商的产品更沉浸的体验，但同时也将其他生态的用户拒之门外。尤其是像 HomePod 这类配件，一旦脱离了 iPhone 等中心设备，就难免沦为摆设。

另外，在听音乐这件事情上，想要获得最好的体验，你只能使用 Apple Music。如若一定要使用其他音乐类听书类 app，则必须通过苹果自家的 AirPlay，而第三方 app 由于适配问题会有几秒的的延迟，一定程度上影响了产品体验的一贯性和流畅性。

按理来说，封闭是 AI 产品的大忌。不可否认的是，苹果一度由于封闭带来了相对稳定的用户体验，其产品也深受众多果粉青睐，但 HomePod 的内部只集成了 Siri、Apple Music 以及 iTunes、iCloud 和 HomeKit 等功能性软件，无法让用户在更大的范围内进行更为丰富的自定义。

对比之下，小米的小爱智能音箱的使用场景和功能延展性要丰富得多。其一是支持大量的外接设备——只要是米家的设备，大部分都支持小爱。这样一来，用户便可以轻易地控制家里的智能家居产品，如播放音乐、进行对话以及让小爱去完成更多其他的琐事。其二是基于小米庞大的产品生态体系，随着新技能和应用场景不断的扩展和开发，小爱搭载的的人工智能核心能够不断更新，有一定的成长空间和进化能力，而苹果的 HomePod 目前还做不到。

再说国外大热的 Google Home，它集成了强大的人工智能助理 Google Assistant，至少在外媒的评定中，Google Assistant 整体要强于 Siri。核心上的差距也让 Google Home 更具有竞争力，这点对那些 Google 生态的老用户有很大吸引力。同时，Google Home 也开放了大量权限给第三方应用，让它们可以扩展出更多好用的功能。

HomePod 掉队对苹果意味着什么

当前，IoT 概念火热，智能家居领域的硬件厂商、平台解决方案提供商经历了几年的发展后，开启了新一轮的 “抢人大战”——用户对于智能家居的重要性不言而喻。苹果作为消费电子巨头自然不甘落后，在 2014 年也开始入局，发布了智能家居平台——HomeKit。但经过了六年多的发展，似乎效果并不明朗。

入局之初，当时国内厂商还在你追我赶地推出不同硬件产品来占领市场，苹果则以平台化思路打造 HomeKit，不仅仅局限于通过自身硬件来抢占市场，而是选择与第三方厂商合作，采用授权的模式，制定独有的标准和安全协议，形成既 “联动破壁” 又闭环自洽的效果，来进行市场突破。可惜的是，理想丰满现实骨感这句话在苹果身上应验了。

从推出到应用再到整合，苹果花费了两年的时间，才使 HomeKit 真正地适用于实际生活。而两年的时间对于飞速发展的智能家居行业来说，可以说是 “换了人间”。众多以 “智能家居” 为标榜的厂商涌现，一时间各类新设备如智能路由器、智能音箱、智能电视等大量出现在市场上，令消费者眼花缭乱。而其中用户最多的莫过于小米打造的智能家居链条。

据 Counterpoint 的最新研究分析报告显示，截至 2020 年第一季度，小米已投资了 300 多家物联网设备初创企业，涉及 2000 多种产品 SKU。截至 2019 年 12 月 31 日，IoT 平台已连接的 IoT 设备数（不包括智能手机和笔记本电脑）达到 2.348 亿台，拥有五件及以上连接小米 IoT 平台的设备（不包括智能手机及笔记本电脑）的用户数增加至 4100 万。而同时期的苹果 HomeKit，接入的设备寥寥，进度十分缓慢。

而 2015 年才开始进军智能家居领域的华为，在短短的 4 年时间内，其推出的华为 HiLink 智能家居开放互联平台上，截至 2019 年年底，华为 HiLink 平台已经积累了 5000 多万用户、接入 100 多个品类、覆盖 1000 多个型号，IoT 连接设备总出货量超过 1.5 亿。目前，华为 HiLink 平台已经与博世西门子、飞利浦、Sonos、Bose、海尔、格力、美的等 600 多个家电品牌建立了良好的合作关系。

反观苹果，无论是从合作伙伴的数量上，还是从与合作伙伴的资源交流方面来看，都要逊色得多。一方面由坚守 “严格的性能标准” 和安全协议，HomeKit 的认证流程相对更复杂；另一方面，在智能家居产品的价格对比上，HomeKit 列表上的产品动辄几百上千的价格令普通消费者望而却步，而米家、华为 HiLink 上的产品售价则更亲民。

如此种种，作为苹果 HomeKit 布局上智能中枢的存在，HomePod 自然难逃其影响。销量上不去，用户缺失，HomePod 难以得到不断的反馈，相应的算法就很难获得更新，长此以往，HomePod 的用户体验只能是原地踏步，甚至连苹果在智能家居上的雄心也会沦为镜花水月了。HomeKit 愈开放愈丰富，也会给 HomePod 带来更多元的玩法，不断激发这个小音箱的内在能量。

写在最后

总而言之，在国内外各大科技媒体，都对 HomePod 的音质赞不绝口，这是国产智能音响们的短板。但是作为高度智能化的家居中枢，以音质作为其核心竞争力，而场景化智能化的功课却落下了，恐怕有违 IoT 设备的初衷。

而智能音箱之于智能家居，宜家中国副总裁张丽娜认为，音箱等产品会成为智能家居的入口，“是基于行业里大家对流量分解的概念。大部分做 IoT 的品牌提出，AI 未来会变成流量入口”，但 “基于这个产品在智能家居领域里面到底解决顾客哪些生活痛点” 则至关重要，而这类产品的打造，应该 “用智能手段让顾客更容易享受自己的家，而不是用某一个智能手段把某些人绑在流量入口上面”。

目前，HomePod 高度依赖苹果设备，看起来只是为果粉而生的一款智能音箱。高昂的价格及尚不能全设备打通的劣势，面对竞争激烈的国内外智能音箱市场，很难有所突破，至少目前从销量方面看不太乐观。

时间不等人，如果苹果还不加紧转变产品思路，变机械式语音交互为 AI 语音交互，重新打造更大众化的产品，不仅未来销量难以提振，AI 学习能力也得不到强化。久而久之，将白白错失风口期，同时拖累自身在 AI 语音交互领域的发展。