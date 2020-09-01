在经历了新冠病毒引发的全球经济下行，手机市场也免不了震荡，目前手机产品的发布会几乎都转移到了线上。随着国内疫情的好转，今年二季度，中国成为全球手机市场中唯一环比增长的地区，也并不让人意外。

亮眼的成绩背后，制裁之下华为的无奈，OPPO、vivo 单靠手机业务的局限，都为中国乃至世界手机市场的前景蒙上了阴影。

而就在美国区下架微信的传闻闹得沸沸扬扬，大家讨论要不要弃苹果而去的时候，有分析师认为，新一代 iPhone 的推出，可能成为苹果新超级周期的开始，适逢其时，大量用户或将换机。

毕竟，对于近年来热衷于在手机摄像头上做文章的各大厂商，消费者早已审美疲劳功能疲劳，大家期待着真正有颠覆性创新的产品问世。

“新” 苹果和 5G 赛道

iPhone11 系列发布之后，有关新机的消息就不绝于耳。随着苹果一年一度的秋季发布会的临近，更是传出多种版本的延迟发布或者如期发布的消息。近期，来自苹果首席财务官 Luca Maestri 透露的信息中提到：“如您所知，去年我们在 9 月下旬开始销售 iPhone，今年我们预计将在数周后供货。” 可见新品发布可能按例照常，但实际发货销售将面临延迟。

库克或许并不担心延迟发售带来的问题，毕竟当 iPhone11 系列调整售价并屡屡参与促销后，iPhone11 成为了中国最畅销的手机单品之一。加上 iPhone SE 新一代的推出，较高的性价比让其成为市场上较为热销的苹果机型。据媒体报道，新一代 iPhone SE 第二季度出货量为 1200 万至 1400 万部。

对于苹果而言，iPhone11 和 SE 第二代的良好表现给了库克信心。根据市场调研机构 CINNO 的数据显示，在 2020 年第二季度的中国智能手机市场，iPhone 销量约为 1300 万部，同比增长 62%，环比增长 225%(一说为增长 195%)。

即便如此，这一次的 5G 新机也不容有失。中国信通院的统计数据显示，7 月国内 5G 手机出货量达到 1391.1 万部，占手机销量的 62.4%。目前国内 5G 手机出货量已连续两月超过智能手机总出货量的 60%，可以预见的是，5G 换机潮在今后数月内不断蓄力。而 Counterpoint 方面也表示，预计全球超过 50% 的 5G 手机销量将来自中国。

新的一年，WWDC2020 奠定了未来一年的苹果生态走势，而秋季发布会上，苹果将揭晓新机如何定价，是否如同传闻那样去更新外观，这让很多人期待。

华为求生

今年三月底，华为轮值董事长徐直军在华为年报发布会上表示，2020 年是华为最艰难的一年，希望公司上下能够共克时艰。屋漏偏逢连夜雨，据外媒报道，美国的华为临时许可证已于今年 8 月 13 日到期，现在美国政府尚未续签临时批准书。

对此，华为客服回应称，所有预装谷歌移动服务的华为手机仍可通过其他渠道继续下载和更新应用，P40 等新发布的手机无法使用相关服务。而此时有业内人士透露，迫于外部环境压力，华为已经开始考虑更多的自主终端计划，比如搭载鸿蒙系统的手机等一系列产品。

但是近日，华为消费者业务 CEO 余承东在 2020 年亚布力中国企业家论坛夏季高峰会上，再次回应外界对于搭载鸿蒙系统的手机面世时间的关切，其表示 “今年先不发布这个计划，明年有可能”。

实际上，根据华为的最新数据，HMS 每月有 7 亿活跃用户，160 万注册开发人员，并且在 HMS Core 中内置了 8 万多个应用程序。但苹果的开发者数量已突破 2300 万，App Store 全球用户数则是在 2018 年就突破了 10 亿大关，周访问量也高达 5 亿。目前其为旗下各类设备分发数百万个应用，累计下载量高达数千亿。

而谷歌安卓系统的开发者数量更是超过苹果，且 Google Play 2017 年月活用户就超过了 10 亿。此前，在谷歌的 GMS 授权之下，华为生态日渐丰富，诸如操作系统、移动服务、应用商店、PC、手机平板、可穿戴产品、订阅服务，某种程度上能够与苹果生态直接对标。然而对于刚刚起步的 HMS 生态来说，短时间内，鸿蒙系统并不能与苹果生态和谷歌生态相抗衡，余承东的说法显然经过了深思。

不得不提的是，以 HMS 生态现有的基础，海外市场突围还有很长的路要走。尽管 youtobe、facebook、twitter 和 instagram 等国外主流的 app，已经完成对 HMS 的适配，但是谷歌的地图、chrome 浏览器、相册等其他一系列服务，海外市场用户还是对其较为依赖。

不仅如此，在硬件最核心的芯片上，美国从全球范围内对华为半导体芯片供应链进行封锁，这也让华为将面临芯片断供的危机，在经历求芯无门的煎熬后，余承东在中国信息化百人会 2020 年峰会上表示，由于美国第二轮制裁，华为芯片在 9 月 15 日后无法继续生产，最近都在缺货阶段，华为手机没有芯片供应，今年手机发货量可能比去年 2.4 亿台更少。这或许将为华为 Mate 40 在全球广泛发售带来困难。

日前，虽然塔山计划被否认，但是缺芯带来的问题，将使华为手机的市场竞争力面临挑战。加上海外 GMS 服务被禁，其在海外市场元气大伤，而这些，都为华为的新年愿景蒙上了阴影。

小米十周年：新的路口

疫情之下，一直以线上渠道占优的小米似乎受影响较小，但实际上，国内市场，小米出货量在华米 OV 四大头部厂商中已居于末流。IDC 报告显示，第二季度，中国智能手机出货量为 8780 万部，华为占了将近一半，而小米占比仅为 10.4%，出货量 910 万部，与去年同比下降 21.9%。

其在国际市场也遭遇挫折，小米引以为傲的印度市场此前由于疫情导致生产和销售秩序无法维系，手机出货量大幅下滑。IDC 数据显示，2020 年第二季度小米在印度整体出货量同比下降 48.7%。

对于雷军来说，创业艰辛本不足为外人道也。然而今年恰逢小米创立十周年，雷军把一些想说的话拿出来做分享，于是有了十周年演讲。之后似乎仍觉得不过瘾，又首度玩起了直播带货。

在演讲过程中，小米透露出想补短板的意愿，并发布了一系列新产品。面对愈发严峻的国内手机市场格局和国际局势，小米迫切需要一些应变来面对市场挑战。小米向高端市场发起冲锋号角，希望能在高端线产品上有所作为。

然而小米除了性价比，始终缺乏让人眼前一亮的东西。即便在 2019 年，小米迅速把 DXO Mark 评分刷到全球第一，但消费者并没有对小米手机的拍照功能有突出的评价。而此前雷声很大的环绕屏手机，今年又放弃了耕耘。松果芯片也是如此，在 2017 年发布了第一代之后，再也没有推出第二代的动静。

在研发投入上，小米并不出众，直播间里，尽管雷军反复强调产品的配置，但其创新和技术实力在对手面前仍然有些牵强。就算不跟华为比较，比起 OPPO 和 vivo，也实属勉强。2019 年两家研发投入同时增长到了 100 亿元。而小米去年研发投入 75 亿元，今年才达到 100 亿元。

当然值得一提的是，小米 IoT 业务近几年表现亮眼。但过多的品类，过于依赖硬件销售使得小米生态链的收入增长也趋于放缓。2020 年第一季度的财报显示，小米 IoT 业务的收入与去年相差无几。

雷军一直在业务多元化的路上不曾停歇，“我们一直认为自己是互联网公司”，然而不仅市场对这种定位不太认可，手机业务目前占总收入 61% 的比重，仍很说明问题。

OPPO、vivo 迈向业务多元化

近日，企查查数据显示，OPPO 广东移动通信有限公司新增对外投资，成立哲库科技（广东）有限公司。从经营范围来看，这家公司与成立于 2017 年 12 月的上海瑾盛通信科技有限公司类似，都跟芯片有关，“集成电路芯片设计及服务” 为其公司主要活动内容。

这或许可以视作 OPPO 的亡羊补牢之举，此前一向注重营销和线下渠道的 OPPO，在这次疫情中折损颇重，养眼的广告画面在其他手机厂商越来越强的用户教育下越来越难以掩盖性能方面的短板，加上印度的反华情绪，二季度 OPPO 在印度出货量同比下滑 51%，是印度前五大品牌中下滑最多的手机品牌。

对于 OPPO 来说，今年或许是进入智能手机时代以来最为艰难的一年。尽管 2019 年 OPPO 已经拼尽一身功力，重新梳理产品线，发力金融业务，成立独立芯片部门，并独立出子品牌 Realme，布局 IoT，也开始加大研发，同对手比拼配置和产品力。

但转型的阵痛期难以避免，在经历了中国区换帅的舆论后，OPPO 似乎并没有拿出什么看家本领，还是在不断玩营销。面对颓势，昨日 OPPO 突然回应传闻，称 OPPO 系手机厂商、一加创始人和 CEO 刘作虎（其作为一加创始人和 CEO 的身份不变）以欧加控股高级副总裁的身份回归，并全面负责欧加旗下产品规划与体验。

在严峻的形势下，OPPO 突然兵合一处，或想凭借老将之力重新梳理产品线，加强区分度，守住市场份额，重新赢得消费者认可，也是颇为无奈之举。

与此同时，最近也在打机海战术 vivo 手机同质化严重，没有亮点，但也开始向前辈学习。在 vivo 独立子品牌 iQOO 5 系列发布会上，官方展示了 iQOO 手机的多屏互动的功能，该功能与华为的多屏协同相类似，但目前 iQOO 并没有推出笔记本产品。

不过从前段时间 vivo 注册 iQOO Pad 和 Book 的商标可见一斑，还据传要发布智能手表，以此丰富产品线。

然而在当前的手机厂商阵营中，IoT 方面的领头羊非华为和小米莫属。华为与小米的 IoT 业务经过几年的发展，各自都取得了很不错的成绩。华为的 HiLink 智能物联网平台，已经实现了 100 多个品类和 150 多家厂家的接入。其 IoT 体系积累了 2000 多万用户，仅接入 HiLink 协议的 WiFi 类智能家具设备就超过了 400 万台，实现了 4 亿以上的 APP 链接。

而小米则通过小米生态链构建了目前最大的消费级 IoT 平台。仅在过去一年中，小米 IoT 平台就实现了每日高达 800 亿次的设备请求处理量。全球范围内接入小米 IoT 平台的联网设备已经达到了 1.32 亿台以上，覆盖了 200 个以上的国家和地区。

且不论 vivo 产品还未成形，与这些提前数年就已经深入布局 IoT 业务的华为、小米相比，vivo 的新硬件不但在时间上来得太晚，而且在市场品牌知名度和战略纵深等方面都存在很大差距。

结语

在李楠（魅族原高级副总裁）认为智能手机的战场都要消失了的年代，曾经的全球出货量最大的手机厂商三星也在第二季度被华为超越，在国内的存在感越来越低，只能靠偶尔的供应链和明星营销带起话题度。

而手机梦不死的微软拿出跳票了一年多的 Surface Duo 开始搅局，诺基亚凭借 HMD 苟延残喘，就连老牌手机厂商摩托罗拉都官方宣布将于下月举行新品发布会，并承诺 “将再次颠覆智能手机的使用体验”。更不用提魅族、中兴等厂商已经声音淡去。

智能手机发展到今天，众多山头已经隐隐约约不可见，智能手机的战场也由拼硬件慢慢转向拼生态。尽管市场和疫情之下变数颇多，我们仍然期待着九月的手机更新潮，期待着更好用、更创新的智能手机出现。