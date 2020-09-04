混合现实（MR）科技公司 Nreal 宣布已完成 4000 万美元 B1 轮融资。本次融资由快手领投，红杉资本中国基金、金浦科技基金、高瓴创投及中金资本旗下中电中金基金跟投。新资金将帮助 Nreal 继续向增强现实和虚拟现实领域拓展。

截至目前，Nreal 总融资额已超过 7000 万美元，历史投资人还包括顺为资本、华创资本、光大控股新经济及特斯联、洪泰基金、爱奇艺、新松创投等。

2020 年，Nreal 在着力改进产品体验、完善上游核心供应链的同时，积极推动商业落地。今年 3 月，Nreal 混合现实总部基地项目成功落地无锡，携手无锡高新区打造超 26000 平的核心光学模组生产基地，一期产线预计于 9 月下旬投产，到 2021 年将进一步实现百万级年产能布局。

今年 8 月，Nreal 通过与韩国通信运营商 LG U+ 合作，正式推出全球首款面向消费者的 MR 智能眼镜 “Nreal Light”。同时，Nreal 的全新 3D 操作系统 “星云”（Nebula）也在韩国官方应用商店 OneStore 上线。

Nreal 表示，将继续拓展海内外商业落地机会，积极推进行业内外生态合作。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。