科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2020.08.31-2020.09.06）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

本周，印度在封杀 TikTok、WeChat、QQ 邮箱、微博、美图等 59 款来自中国的应用后，继续封禁了另外 118 款与中国相关的应用程序。理由同之前如出一辙，所以这里暂且不去再做赘述。这次，以此出发，笔者希望可以从更长远一点的角度来展开这个问题。

如上文所述，随着封禁力度的不断加大，无法使用的 App 数量也在随之增多。这样的后果就是，无论是否是经常使用还是偶尔使用，在这种规模的覆盖下，总会对用户的日常行为造成影响。那么问题也就随之而来，但这不只是针对印度人民而言，以我们自身来看，如果生活中没有了种种 App，我们的生活又会变得怎样？

有人曾给出过这样一个例子。

早些时候，纽约时报曾在《如何在特朗普时代过一种 “一无所知” 的生活》（The Man Who Knew Too Little）一文中描述过这样一种生活：为了抵制特朗普当选，埃里克·哈格曼选择隔绝所有的政界资讯来作为他的无声抗议。他发誓绝不会去了解 2016 年 11 月 8 日之后美国发生的任何事情。在当下的移动互联网信息时代，这样的后果就是，独自生活在养猪场里，在公共场所听白噪音磁带，以及禁用社交媒体，这些举措让这位前耐克全球数字商务高级总监的生活看起来完全像是上个世纪的产物，但这样的事情却正在进一步发生。

所以我们看到，想要去除时代的烙印，与之脱轨是其中的一个答案。而这不仅仅是因为我们对 App 的依赖太深，更是因为它们已经贯穿并构成了现代生活的一部分。

当然，时代向前，并不意味着所有人都能跟上它的速度，也不等同于所有人都能有作出选择的力量。

好了话不多说，让我们进入本周正题。

海外

🇸🇬 东南亚在线家装平台Livspace完成D轮9000万美元融资：这家成立 6 年的初创公司由 Anuj Srivastava 和 Ramakant Sharma 创办，迄今为止已经设计了超过 2 万套住宅。Livspace 目前服务于印度的九个都市区（班加罗尔、钦奈、海德拉巴、德里、古尔冈、诺伊达、孟买、塔内和普纳），并在 2019 年 10 月进入新加坡市场，扩展到亚太地区。



Livspace 正考虑进入包括勒克瑙、加尔各答和艾哈迈达巴德在内的数十个印度新城市。此外，它还在深入评估澳大利亚、马来西亚和印度尼西亚等国家以及中东地区市场。

自上一轮融资以来，Livspace 表示其营收已经翻了四倍，利润率翻了一番，并成功地将自己打造成新加坡的知名企业之一。根据该公司的新闻声明，其印度业务预计将在 2021 年实现盈利。

🇮🇳 印度封禁百度、支付宝、PUBG Mobile等多款中国应用：印度将封禁另外 118 款与中国相关的应用程序。名单中的知名应用包括 Alipay、百度和《PUBG Mobile》。今年 6 月底，印度宣布封杀 TikTok、WeChat、QQ 邮箱、微博、美图等 59 款来自中国的应用，7 月底还追加了 47 款。

印度电子和信息技术部表示，已经收到有关应用程序的投诉，这些应用程序 “以未经授权的方式窃取并秘密地将用户的数据传输到印度境外服务器。” 其公告没有具体提及中国。

印度已经阻止了多款非常流行的应用程序，让它们与全球最大手机市场之一脱离了关联。其中包括来自腾讯的 PUBG 手游、字节跳动的 TikTok（据说印度是该应用的最大市场之一）。新的禁令名单还包括两款 VPN 应用程序，据说它们专门用于在印度绕过网络限制以访问 TikTok。

另外，此前据路透社报道，阿里巴巴暂停了对印度公司的投资计划，至少 6 个月不会再投入新资金来扩大在该国的投资。报道指出，之中原因是中国和印度之间的紧张关系。

字节跳动：将严格遵守国家禁止出口、限制出口技术目录要求：字节跳动日前发布公告，称公司关注到商务部和科技部于 8 月 28 日，联合公布《关于调整发布< 中国禁止出口限制出口技术目录> 的公告》，公司将严格遵守《中华人民共和国技术进出口管理条例》和《中国禁止出口限制出口技术目录》，处理关于技术出口的相关业务。

华尔街日报此前报道称，字节跳动可能会因上述目录中有关 “基于数据分析的个性化信息推送服务技术” 与 “人工智能交互界面技术” 两项技术出口限制而无法出售 TikTok。

访谈

对话App Annie：十年磨一剑，Ascend下的新十年将走向何方：时值创立的第十个年头，App Annie 在今年 7 月份发布了新一代产品 App Annie Ascend——首款提供应用市场数据和广告分析功能的移动表现产品组合。这款产品将为 App Annie 带来哪些改变？App Annie 怎样才能应对当下更加变幻莫测的移动市场？未来 App Annie 又将会如何对自身进行定义？···

站在 App Annie 上个十年和下个十年的交汇点，动点出海有幸邀请到了 App Annie 首席执行官 Ted Krantz 和 App Annie 国际董事总经理 Cindy Deng 为我们解答，十年后的 App Annie 正在承载着怎样的变化和期许。