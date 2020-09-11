经历了产品信息曝光之后，Bose 今次官宣了新款真无线耳塞，其中一款是 QuietComfort Earbuds，另一款是 Sports Earbuds。

Bose 承诺以真正的无线外形提供 “Bose 耳罩式耳机的所有’ 安静’ 性能”。根据 Bose 的说法，你可以在 11 种消噪水平之间进行选择。耳塞则是经过重新设计，可以更好地密封。改进的噪声隔离与 “专有的新算法” 相结合，该算法可在毫秒内产生与外部噪声相反的信号。续航方面，QuietComfort Earbuds 可连续聆听 6 小时，配合支持无线充电的充电盒可以获得额外 12 小时使用时间。

说到 Sports Earbuds，Bose 表示这是一款全新产品，当然，运动型耳塞更注重佩戴舒适性，IPX4 防水和防汗能力当然也有。配色方面有黑色、白色和蓝色。Sports Earbuds 本体续航时间稍微短一些，为 5 小时，充电盒可以提供额外 10 小时。

QuietComfort Earbuds 有黑白两色可选，定价 279 美元（约人民币 1910 元），Sports Earbuds 的价格是 179 美元（约人民币 1230 元），两者都将于 9 月 29 日在美国上市，国内发售资讯待公布。