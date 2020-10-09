微软的云游戏服务至今仍未登陆 iOS，该公司正在研究一种 “基于浏览器的直接解决方案”，以便在明年年初将 xCloud 带到 iOS 平台之上。根据 The Verge 的说法，熟悉微软计划的消息人士表示微软一直在开发可在 iOS 和 iPadOS 设备上运行的 xCloud 网页版本，同时也在继续开发希望最终能上线的 App 版本。

微软的游戏主管 Phil Spencer 最近在一次内部全体员工会议上透露了相关工作。他说：“我们最终绝对会搞定 iOS。” 他指出，他对公司的 iOS 工作进度感到 “很满意”。 “我们最终将把 Game Pass 带到 iPhone 和 iPad 上。”

在阻碍 xCloud 和 Google Stadia 等云游戏服务的正常运作这件事上，苹果一直都没停过。根据苹果应用商店规则，云游戏服务里的每一款游戏都必须经由审核后才能上架，但这显然违背了 “云” 游戏的初衷。

据称，微软计划在 2021 年年初发布适用于苹果设备网页端的 xCloud 服务——使用浏览器访问云游戏服务可以绕过苹果在应用程序上的限制。

此外，在一次通电话会议中，Spencer 还讨论了 PC 平台的 xCloud 计划。 他将 PC 视为 Xbox Game Pass 和游戏流媒体的 “绝佳机会”。微软现在的目标是在 2021 年将 xCloud 引入 Windows 10 PC。该公司已经同员工进行了几个月的预览版测试，并会在明年某个时候首次公布 PC 版服务。