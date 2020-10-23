10 月 23 日重阳节前夕，移动内容平台趣头条联合澎湃新闻发布了《2020 老年人互联网生活报告》（以下简称 “报告”），首次披露百万 60 岁以上老年人在互联网上的行为偏好。报告显示，0.19% 的老人在趣头条APP上日均在线超过10 小时，全国或有超过10 万老人在手机网络上呈现极致孤独的生活状态，几乎全天候生活在移动网络上。

截止 2020 年 6 月，中国已有 9.4 亿网民，其中 60 岁以上老年网民占 10.3%。在中国，99.2% 的网民使用手机上网，就意味着，中国移动互联网上活跃着约 9600 万银发族。

报告以趣头条 60 岁及以上百万老年用户大数据为基础，男性用户占比 48.21%，女性占比 51.79%；51.12% 用户分布在一二线城市，48.88% 分布在三四五线城市。报告还调取了平台整体数据，对老年网络行为进行多维度研究分析。

报告数据显示，手机已经成为老年人日常生活中重要的资讯、娱乐工具，其中资讯、小视频、小说、小游戏等功能缓解了老年人生活的孤独，但无意间也成为众多老年人生活的寄托和依赖。

老年人对网络产生依赖是因为其孤独无法在现实生活中得到排解。趣头条负责人在发布报告时表示，希望全社会都能关注老年人的身心健康，用更多时间陪伴家中的老人，别让 APP 陪老年人度过晚年。

80% 老人每日打卡，一天5 次打开APP

每天清晨 5 点，老年人大军开始起床，他们往往会在床上躺卧一阵，打开手机，完成 APP 上的签到打卡任务。趣头条《报告》显示，大多数老年人都是在早上5-7点开始手机冲浪，上午9点老年人涌入APP的数量达到高峰，之后回落。

在之后的一天里，80%的老人都会签到打卡。

老人们从凌晨 5:00 规模化网络上线，到晚上 9:00-11:00 下线，在这个期间，有的老人登录十几次 APP，有的登录两三次，而根据趣头条《报告》，平均每个老年用户一天登录5 次 APP，高于其他不同年龄段的用户。

退休后，李娟（化名）每天的日子都是一样的。早上出门陪老伴去街上吃早餐，回家时顺便买菜。到家后，做饭、做家务，其余时间大都是在手机上刷资讯和小视频，毕竟这是最快捷和低成本打发时间的方式。

趣头条《老年人互联网生活报告》显示，60岁以上的老年用户日均使用时长达到64.8分钟，比40岁以上的用户多16.2分钟，也高于用户平均水平。看来，银发冲浪族在移动互联网上投入的时间已不输于年轻人，并形成固定网络生活轨迹。

“家庭”、“子女” 为重中之重，最爱 “新相亲大会”

老年人需要在日常生活中构建自己晚年精神上的安乐，网络可窥一二。在趣头条《2020 老年人互联网生活报告》中，一串数据显示老年人在退出社会职业角色后，他们关注的信息从社会回归到家庭、个人生活。

在一天的早、中、傍晚、夜晚四个网络高峰时段，40岁以上中年人最关注的的内容分别是热点资讯、社会、时政、军事；而已退休的60岁及以上老人在早、中、傍晚关注的都是娱乐和影视，在这个基础上，晚上 10:00 到凌晨 1:00 他们会看一些社会资讯。

老年人退出社会职场生活，闲暇时间增多，孤独感更为强烈，因而他们倾向于用娱乐、情感内容来充实生活。而在他们关注的娱乐内容中，更偏爱家庭、子女等主题。

但数据的另一面是，进入 60 岁后，老年人的家庭子女事务参与度成指数下降。

早在 2006 年，中国老龄科研中心的调查数据显示，城市中 49.8% 的老人与子女分居，一年很少有机会亲近子女和孙辈。趣头条报告显示，老年人对儿童内容搜索量仅有40岁以上中年人10% 左右。但老年人搜索与儿童相关的关键词与中年人一致，按热度排名分别是“苏菲亚公主”，其次为 “熊出没”、“奥特曼”、挖掘机视频、儿歌、宝宝巴士。

在趣头条《老年人互联网生活报告》中，小视频是在图文和金币互动之外老年人使用的第三大内容产品。60岁以上的老年用户更爱正能量、社会秩序、家庭伦理的内容，“爱”、“奶奶”、“媳妇”、“老公”、“孕妇” 等关键词的小视频往往成为他们的偏爱。

相对而言，40 岁的中年人更爱创意和搞笑内容，“社会”、“反常”、“生活技巧” 等关键词的小视频更受他们欢迎。

偏爱情感、娱乐且有大把空闲时间的银发族成为了众多综艺节目争夺的目标人群。2019 年 1 月，江苏卫视《新相亲大会》甫一上线就赢得了各大卫视综艺榜的榜首，而 “月老”、“中国式父母 PK” 似乎是为中老年量身打造的。而根据报告，国内综艺节目按照老年人喜爱程度排名分别为：江苏卫视新相亲大会、爱情保卫战、BTV 春妮的周末时光、BTV 艺动生活、江苏卫视非诚勿扰。

10万老人严重网络依赖，日均在线超10小时

根据马斯洛需求理论，人不仅有生理、安全、归属和爱的需要，也有被尊重和自我实现的需要，对于老年人，被需要是比被爱更高层次的心理需求。当老年人的个人价值不能在社会和家庭得到施展时，老年人容易陷入精神的空虚。

如同那些沉迷于游戏的年轻人一样，对于老年人，网络不仅可以打发时间，也是可以获得价值补偿的地方。

在趣头条《2020 老年人互联网生活报告》中，出乎意料的是，在100万老年人用户中，有1900人在趣头条单个APP上在线活跃时间超过10个小时，4000人在线活跃时间超过8个小时，而日均活跃时间超过6个小时的老人超过1.2万人。

这个数据透露，当前社会存在一批极重度网络依赖的老人，他们每天除了基本生活之外的时间都消耗在移动互联网上，甚至只是不断打开和使用一个 APP。

而此前人民网和腾讯发布的报告显示，1 成以上的 50 岁以上中老年人每天上网超过 6 个小时。中国互联网络信息中心的数据显示，截止 2020 年 6 月，60 岁以上手机网民人均 APP 的数量达到 44 个。

以报告大数据中老年人日均活跃在线时长超过10 小时的比例为0.19%推算，在全国超过10 万老年人对手机APP产生了严重依赖。

但大多社会心理研究机构并没有将 “老年网瘾” 作为一项课题，因为老年人拥有较强的自我认知和控制能力，他们长时间活跃在网络背后的根本症结是，老年人的孤独无法在现实生活中得到有效排解，因而产生了对单一网络工具的过度依赖。

老年人相比于年轻人对网络互动激励更敏感和偏爱，趣头条报告显示，60岁以上老年人日均领取2732枚金币，高于40-60岁用户领取的2142枚，而20-40岁用户对金币的反应较弱，只能领取2023枚。

网络互动和激励奖赏恰恰弥补了老年人生活中的价值和情感缺失，长久积累，老年人对互联网产生了更紧密的心理依赖。

2019 年 2 月天津市卫健委在春节期间开设了一条心理援助热线，来电 4 成以上的为 40 岁以上的中老年人，而咨询的中老年人中 60% 有明显的焦虑、心烦、易怒、情绪低落等精神心理异常问题，以空巢、独居者为多数。

为了疏解老年用户的身心健康障碍，2020 年趣头条推出 “名医来了” 内容专场，邀请了包括中医养生理疗师、心理医生在内的 56 名国内健康专家，为老年用户进行了 173 场互动直播，实际参与直播的中老年人达 190 万。

2020 年重阳节前夕，趣头条再次推出 “断网一小时” 老年人关爱行动，倡导年轻人放下手机，在现实生活中陪伴老人，并为老人提供心理援助网络专线，公益 “体检” 支持，倡导社会参与老年公益行动。

在趣头条报告中，有一个很有意思的现象，在中国的大江南北，老人都喜欢一首歌叫《万爱千恩》，这是他们搜索最多的歌曲。

《万爱千恩》这样唱，“叫一声爸妈，能有人回答比啥都重要”。这句话既是说给身边的老人，也是说给家中的儿女，珍重亲情，陪伴老人当下的时光。