2020 全球技术转移大会(INNO-MATCH EXPO)日前在上海展览中心拉开帷幕。由 TechNode 举办的 EMERGE Tech Conference 2020 活动同期开幕,活动以 “Is the world still open to China tech?”(世界仍然对中国科技保持开放吗?)为主题。

在 “食品科技:技术如何影响我们的食欲” 论坛上,Bits x Bites 负责人 Dee Zheng、Analytical Flavor Systems 经理 Zongjun Li、JUST Egg 营销主管 Gary Zhang 进行了一番对话。

关于对植物肉的接受度及口味问题,Zongjun Li 表示,” 我们发现 AI 技术在这一方面是非常高效的,可以建立一个对于口味偏好的模型,帮助我们客户建立起对于他们产品可以去进行模拟的一个模型。”

在谈到未来的挑战时,Dee Zheng 说:“我觉得最明显的问题就是产业的问题。比方说作物科学,还有动物和植物,我们在这方面是需要革命性变化的,而业界人士也在提出一些替代性的选项,来帮助大家改变过去从业的方式。”

“我觉得政府所面临的挑战是跟上市场创新的节奏,因为市场在迅速地开发和发明新产品。现在的监管、法律法规、标准,应该追上这种变化的趋势。我觉得这也展现出了一个非常临近的、迫切的对于监管者的要求。”Gary Zhang 说道,“期待政府会有一些非常快速追赶开发的动作。有的时候需要他们监管,有的时候需要放权,让业界可以进一步快速发展。”