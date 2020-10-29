2020 全球技术转移大会（INNO-MATCH EXPO）日前在上海展览中心拉开帷幕。由 TechNode 举办的 EMERGE Tech Conference 2020 活动同期开幕，活动以 “Is the world still open to China tech?”（世界仍然对中国科技保持开放吗？）为主题。

在 “食品科技：技术如何影响我们的食欲” 论坛上，Bits x Bites 负责人 Dee Zheng、Analytical Flavor Systems 经理 Zongjun Li、JUST Egg 营销主管 Gary Zhang 进行了一番对话。

关于对植物肉的接受度及口味问题，Zongjun Li 表示，” 我们发现 AI 技术在这一方面是非常高效的，可以建立一个对于口味偏好的模型，帮助我们客户建立起对于他们产品可以去进行模拟的一个模型。”

在谈到未来的挑战时，Dee Zheng 说：“我觉得最明显的问题就是产业的问题。比方说作物科学，还有动物和植物，我们在这方面是需要革命性变化的，而业界人士也在提出一些替代性的选项，来帮助大家改变过去从业的方式。”

“我觉得政府所面临的挑战是跟上市场创新的节奏，因为市场在迅速地开发和发明新产品。现在的监管、法律法规、标准，应该追上这种变化的趋势。我觉得这也展现出了一个非常临近的、迫切的对于监管者的要求。”Gary Zhang 说道，“期待政府会有一些非常快速追赶开发的动作。有的时候需要他们监管，有的时候需要放权，让业界可以进一步快速发展。”