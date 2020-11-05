根据最新发布的《IDC 全球增强与虚拟现实支出指南》（IDC Worldwide Augmented and Virtual Reality Spending Guide, 2020V2），IDC 预计 2020 年 AR/VR 市场全球支出规模将达到 120.7 亿美元，同比增长 43.8%。长远来看, IDC 对全球市场持乐观态度。全球总支出规模在 2020-2024 的 5 年预测期内将达到 54.0% 的复合年增长率（CAGR），呈现出较好的发展趋势。

2020 年中国市场在 AR/VR 相关产品和服务的支出总量占据了全球超过一半的市场份额（约为 55%），较疫情前显著增加。而中国的总体市场规模将于 2020 年底达到 66 亿美元左右，较 2019 年同比增长 72.1%，在规模及涨幅方面均超越美国和日本，位列全球首位。同时，中国市场的 5 年（2020-2024）CAGR 也将保持在大约 47.1% 的水平。

针对 AR/VR 市场，IDC 支出指南将不同行业归类为消费者（Consumer）、分销与服务（Distribution and Services）、金融（Financial）、基础设施（Infrastructure）、制造与资源（Manufacturing and Resources）及公共部门（Public Sector）等六大行业部门。据 IDC 预测，消费者部门在 2020 年仍将占据约为 52% 的市场份额，支出规模在 2020-2024 的五年预测期内均大于其他行业。从增速角度来看，金融行业展现出了较大的市场发展潜力，五年（2020-2024）CAGR 将达到 74.5%。

同时，为了深入洞察 AR/VR 市场的发展趋势，IDC 支出指南在行业部门的分类维度上进一步对应用场景做出了划分。IDC 预测，在 2020 至 2024 的 5 年预测期内，VR 游戏的市场占有率将持续领跑，支出总量将在 2020 年达到 27.2 亿美元；AR/VR 培训被普遍应用于除消费者部门以外的其他行业部门之中，该场景的市场份额在 2020 年位列第二，总额达 9.8 亿美元。值得一提的是，人们的观念和习惯正因疫情而改变，进而影响了 AR/VR 技术在各行业内的应用情况。

IDC 分析师廖烨曦认为：“新冠肺炎疫情对于中国经济产生了一定冲击，政府和企业的采购需求出现阶段性下行，AR/VR 市场也因此受到波及，市场规模在短期内增速有所下降。尽管如此，新冠疫情还是为 AR/VR 市场带来了新机遇。AR/VR 技术在诸如线上授课、居家娱乐、健康检测和远程办公等场景中的实际应用愈发受到关注，需求规模有望进一步扩大。”