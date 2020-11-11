今日凌晨，库克带着秋季发布会系列最后的 “one more thing” 来了。不出大家所料，苹果专为 Mac 系列产品设计的自研芯片 “M1” 正式亮相。该芯片采用了 5nm 制程，将搭载在新款 Mac mini 、 13 英寸 Macbook Pro 、 Macbook Air 上。

苹果为能够全盘掌控软硬件终究迈出了这一步。其实这十几年来，苹果一直默默为这个目标 “步步为营”：2008 年，苹果收购 P.A 半导体，掌握复杂低功耗芯片设计；2017 年， A11 Bonic 发布，首款自研 GPU ，首次搭载神经网络引擎；2019 年， iPhone 搭载 U1 空间感知芯片，还收购了部分英特尔调制解调器业务；2020 年 6 月，其宣布 ARM Mac 自研芯片计划。然而转换架构毕竟是一件大工程，加上 Mac 的软件生态并不像 iOS 那样丰富多姿，跟 X86 目前的情况相比仍任务艰巨，可殚精竭虑的苹果为何还是决定义无反顾地 “赌” 一把？

Mac 炫技

新款 Mac mini 、13 英寸 MacBook Pro 和 MacBook Air 标志着苹果在 Mac 中摆脱英特尔处理器的开始。在发布会上，苹果强调了将根据每瓦性能而不是原始性能来评估芯片。

显然，M1 Mac 优于旧款产品主要是因为，苹果声称其自主研发的芯片比英特尔芯片具备更好的性能和更长的电池续航时间。苹果表示，M1 芯片的 CPU 性能最高可提高 3.5 倍，GPU 性能最高可提高 6 倍，机器学习最高可提高 15 倍，同时可使电池寿命比上一代 Mac 延长 2 倍。使用 MacBook Air 时，单次充电即可实现 15 小时上网浏览，比以前采用英特尔芯片时的 11 个小时延长近 30%。

不仅如此，新 Mac 的工作方式也更像手机或平板电脑，能够即时从睡眠状态中被立刻唤醒。据悉，目前在苹果 App Store 中，大量 iOS / iPadOS App 已经出现新的 Mac 兼容设备提示，设备需装有 macOS 11 或更高版本。这似乎预示着 iOS 未来和 macOS 的融合。

虽说三款电脑除了芯片在其他硬件层面的变化不大，设计也基本沿用旧例，但 M1 芯片的加入对操作体验的改变，可能将是一场颠覆。即便 ARM 架构的电脑以往一直扮演着便携本、上网本的角色，但苹果凭借其优秀的软硬件整合能力，希望这一次能够打破 X86 在整个 PC 生态的垄断地位，将生产力最大限度地激发出来。

苹果不甘

由于在芯片研发上进展较慢，Intel 在业界被称为 “牙膏厂”。加上其自己的产品更新迭代节奏往往和苹果的需求不太一致。尽管 Intel 基于自身迭代为苹果定制化打造了一些芯片，但在过去几年 Mac 产品线性能进步有些迟缓，这在某种程度上成为了 Mac 电脑发展的掣肘。

与此同时，苹果近年来在芯片领域的进步有目共睹，每年的性能都稳步提升，动辄 “默秒全”，A 系列芯片就是其代表。

当然，苹果也有自己的算盘，使用自研芯片可以进一步控制整机成本，根据第一财经援引研究机构 Moor Insights 的数据，苹果公司将在每一块自研芯片上节省 150 美元至 200 美元的成本，这意味着苹果的产品毛利率将会更高。

同时，不用依仗英特尔的芯片迭代， Mac 产品的发布节奏和定位将更好把控，也有利于稳固苹果生态的护城河。毕竟在 2020 财年，Mac 约占苹果销售额 10％，在美国的市场份额也未达到 15%，一旦换 “芯” 计划” 功成，苹果可以通过更多元的产品和覆盖面积更广的价位段进入更大的消费市场。

换芯 “大手术” 非一夕之功

值得一提的是，虽然苹果换 “芯” 阵仗不小，但依旧谨慎。从官网信息可知，M1 芯片作为 Mac 全新架构的万里长征第一步，目前最高只能选配到 16G 运行内存，而基本上只有 MacBook Air 这样的入门产品或者 Mac mini 这样的小众设备才全线 “改版”。

对于初具生产力的 13 寸 MacBook Pro ，除了 M1 版本仍提供 Intel 版本供消费者选择。今年六月的 WWDC 上，苹果就表示，这一过渡需要大约两年时间才能完成，正因为苹果知道这条路并不好走。

不得不提的是，在个人电脑领域，苹果的全球份额远不如联想、戴尔、惠普等传统 PC 巨头，也就暂时还无法撼动 X86 架构的市场份额，所以对 Intel 来说，苹果的举动还不能造成实质性的威胁，因为苹果也不敢堵上全部身家，把旗下所有 Mac 产品的处理器都换上 ARM 架构，毕竟主流的软件和游戏厂商还紧紧依附在 X86 架构之下。

在实际性能测试没有出来之前，大多专业软件厂商还将对 ARM 版 Mac 持观望态度。现在苹果能做的，就是提供给开发者足够的支持，方便其在 ARM 版 Mac 下进行开发，然后静待当年 App Store 那样的 “化学反应” 出现，演化出强大的生态。

结语

十五年前，也是由于 IBM 的 “PowerPC” 芯片性能受限，苹果借助 Rosetta 成功投诚英特尔，从此 Mac 系列在英特尔 X86 架构下市场份额一路增长。而现在，苹果又到了新的十字路口，苹果想要的，不仅仅是个人电脑产品线的主动权，还有引领全球 PC 行业变革的话语权。