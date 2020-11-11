除了 MacBook Air，苹果今天还带来了新款 13 英寸 MacBook Air，后者同样搭载专为 Mac 设计的 M1 芯片。

8 核中央处理器，配合 MacBook Pro 的主动散热系统，速度比上一代机型最高提升至 2.8 倍。而 8 核图形处理器的速度则最高提升至 5 倍。得益于 M1 芯片，13 英寸 MacBook Pro 的机器学习最高提速至 11 倍。无线上网时间最长达 17 小时，视频播放最长达 20 小时，MacBook Pro 的电池续航最高可达上一代机型的 2 倍，并且也是目前所有 Mac 里最强的。

与上一代机型相比，这款配备 M1 芯片的 13 英寸 MacBook Pro 能够：

在 Xcode 中编写代码，速度最高提升至 2.8 倍

在 Final Cut Pro 中渲染 3D 字幕，速度最高提升至 5.9 倍

在 Unity Editor 中流畅设计复杂游戏场景，速度最高提升至 3.5 倍

在 Create ML 中执行机器学习任务，速度最高提升至 11 倍

得益于神经网络引擎出色的性能，可在 djay Pro AI 中实时分离出录音中的节拍、乐器和人声

在 DaVinci Resolve 中播放全画质 8K ProRes 视频，而且不用担心丢帧

得益于 M1 芯片突破性的性能功耗比，充满一次电，可编译多达 4 倍的代码

新款 13 英寸 MacBook Pro 的其他新功能包括：录音棚级麦克风，让录音和通话拥有纯净音色；M1 芯片的新一代摄像头图像信号处理器，让用户在进行视频通话时画面更锐利，亮部和暗部的细节更丰富。新款 MacBook Pro 还通过 M1 芯片中的安全隔区以及触控 ID，带来先进的安全保护。它配备两个支持 USB 4 的雷雳端口，可连接更多外设，包括全 6K 分辨率的 Apple Pro Display XDR 显示器。

新款 13 英寸 MacBook Pro 的起售价是 9999 元，于今日起接受订购，下周起开始发货。