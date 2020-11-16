作为最早一批应用层面的计算机视觉算法供应商，商汤科技、旷视科技、依图科技、云从科技在业界有着 “计算机视觉四小龙” 的名号。

如今，四小龙中的依图科技 11 月初在科创板上市申请获受理；云从科技已于 2020 年 8 月办理了辅导备案登记，旷视科技与商汤科技也基本确定计划将于科创板挂牌上市。这意味着，人工智能领域的四小龙有望在不久的将来齐聚科创板。而依图科技凭着先人一步的 IPO 步伐，获将成为国内 “AI 第一股”。

算法加芯片制造差异化发展路径

伴随计算机视觉技术应用场景不断拓展，计算机视觉行业正进入黄金发展期。根据头豹研究院预测，2018 年至 2023 年中国计算机视觉行业规模年均复合增长率将达 48.8%，2023 年规模达 603.5 亿元。

目前，计算机视觉应用市场的基本竞争格局已经基本成型，四小龙占领了超过 60% 的市场份额。根据 IDC 数据显示，从 2017 年到 2019 年上半年，商汤、旷视、云从、依图都占据着计算机视觉应用市场份额前四位。其中，商汤、旷视市场份额一直稳居第一和第二，依图和云从紧随其后。

从企业估值来看，根据胡润研究院发布的《2019 胡润全球独角兽榜》，商汤、旷视、云从、依图估值都已超百亿人民币。

行业进入白热化竞争阶段，如何形成自己的差异化优势？从招股书可以看出，依图试图将 AI 算法和芯片作为两大核心优势。

自创立以来，依图在计算机视觉领域的多个竞赛中揽获了冠军。2017 年，依图科技斩获 IARPA 全球人脸识别挑战赛冠军；2018 年，依图科技在美国国家标准与技术研究院（NIST）主办的人脸识别测试（FRVT2018）中以千万分之一误报下的识别准确率超过 99%，继续保持全球人脸识别竞赛冠军。

与四小龙的其他几家公司相比，依图的独特之处在于将业务延伸到了 “AI 芯片”。去年 5 月，依图提出 “算法即芯片” 的构想，推出全球首款深度学习云端定制 SoC 芯片，从设计到制造实现全面国产化，并随之成为第一个自主研发 AI 芯片并真正开启商用的 AI 公司。 在招股书中，IPO 所募集的资金有 31% 是用于芯片相关产品的研发，其中有 23.18 亿元用于新一代人工智能 IP 及高性能 SoC 芯片项目。

可以说，依图将芯片技术与算法技术结合，在行业中形成了差异化的发展路径。

长期亏损，是风险也是机遇

天眼查显示，2012 年以来依图累计融资金额高达数十亿元，但处于高速成长期的依图仍产生了巨额亏损，并面临资不抵债的现状。

招股书披露的财务信息显示，从 2017 年到 2019 年，依图的营收从 6871.89 万元跃升至 7.17 亿元，复合增长率高达 222.97%。不过，营收虽然在逐年递增，但却一直处于亏损的状态，净亏损三年半累计亏损 72 亿元。这一数据初看比较夸张，也有财务计算方法的因素，实际上，这 72 亿的亏损中，有 70% 是因为优先股公允价值上升导致的。

近年来依图科技一直保持着较高的研发投入，招股书显示，2017 年至 2020 年上半年，依图科技研发投入分别为 0.99 亿元、2.85 亿元、6.55 亿元及 3.81 亿元，占当期营业收入比分别为 147%、96%、92% 和 100%。

依图对技术研发的重视不言而喻。创始人朱珑曾公开提出，未来十年是人工智能算力 “超摩尔时代”，抢占人工智能发展的制高点，关键在人才，只有前瞻布局、才能在科技竞争中掌握主动权。

盈利时间表无期，商业应用能力仍需提高

技术投入是一方面，对于 AI 创业公司而言，实现技术落地和商业变现仍是生存的重中之重。

人工智能作为一种新基础技术，看起来能够应用在广泛的领域，实际上技术真正实现落地会耗费不少的时间成本、研发成本，是否能够真正规模化落地有非常大的不确定性。

在营收与盈利压力下，依图也在不断寻找和拓展落地场景，通过快速切入某一场景来进一步拉动增长，加快商业化变现进程。

目前，依图在医疗领域的落地情况比较突出。产品及解决方案已落地全国 300 余家三甲医院，并在部分省市完成县市级区域医疗中心覆盖。通过提供医疗智能全栈式产品解决方案，依图致力于将医疗 AI 产品快速嵌入临床工作流。

整体上来说，依图科技的商业化进程仍是缓慢的。虽然依图科技过九成营收都用来研发投入，但其产品落地的过程仍然是艰难的。从其收入构成来看，软硬件产品及人工智能解决方案大多数都没有实现盈利。2017 年至 2020 年上半年，依图科技应收账款及应收票据合计分别为 0.3 亿元、2.53 亿元、5.67 亿元及 6.95 亿元，占当期的营收比分别为 44%、83%、80%、182%。

依图科技在招股书中也声明称，公司的技术成果产业化和市场化进程也会具有不确定性。

从行业大环境来看，面对这些问题的不只有依图一家。中国计算机视觉商业落地能力与商业应用领域仍有待拓宽。

计算机视觉应用昂贵，限制了其商业化应用发展，仅在政府安防、广告营销与大型金融机构中有较大规模采用。具体来看，2018 年中国计算机视觉行业应用领域中安防影像分析占比最高，达到 69.4%，广告营销、智能金融分别以 17.2%、9.6% 紧随其后，医疗影像、工业制造、新零售、智能交通等创新领域亟待拓展。

作为 “计算机视觉第一股”，争先上市的依图科技，有 “第一个吃螃蟹” 的勇气，也面临着诸多行业浪潮前进中的隐忧。