科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2021.01.18-2021.01.24）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

本周，有消息称，东南亚共享出行双雄之一的 Grab 正考虑于今年在美国上市。消息同时指出，这家超级独角兽将至少募资 20 亿美元。募资完成后，Grab 将成为东南亚有史以来规模最大的在境外发行股票的企业。

对 Grab 来说，有这样的传言并不让人感到意外。在经历了 9 年的发展后，这家已共享出行起家的企业早已重新定义了自身的概念。从餐饮配送到在线支付再到金融服务，Grab 将它的版图扩张到了日常生活中的多个方面。

据了解，Grab 在新加坡、印尼、马来西亚、泰国、菲律宾、越南提供服务，应用下载量超 1.66 亿。目前，Grab 已经获得包括软银集团和三菱日联金融集团等多个投资巨头的青睐，其估值已经超过 160 亿美元。而另一方面，它的相爱相杀的对手——Gojek 也已经获得超过 100 亿美元的估值。

在这样的背景下，其中任何一位身影走向上市都是对这场旷世之战划上的最好句号。毕竟这是在东南亚，虽然这两家巨型身影正在极力扩大自己的疆域，市场终究会有走向成熟和饱和的一天。当然，在 Grab 上市的道路中，我们仍可以期待这里会出现更多的精彩故事，就像它和 Gojek 曾向人们所展示出的那样——在有限的市场创造的无限可能。

好了，话不多说，让我们进入本周正题。

微软向通用汽车旗下自动驾驶公司 Cruise 投资 20 亿美元：微软将与通用汽车的自动驾驶子公司 Cruise 合作，以帮后者加速自动驾驶汽车商业化。微软还同之前的投资方本田和通用汽车公司向 Cruise 进行 20 亿美元的股权投资，使其估值达到 300 亿美元。

在长期的战略合作伙伴关系下，Cruise 将使用微软的云和边缘计算平台 Azure 来继续推进其尚未推出的自动驾驶叫车服务。

根据公告，该合作伙伴关系也扩展到了通用汽车。微软将成为通用汽车的首选公共云提供商，以帮助其加快数字化计划并简化数字供应链中的运营流程。

Reliance 与 Future 34 亿美元交易获批，亚马逊印度零售业务受重挫：据 TechCrunch 报道，周三，印度证券交易所批准了 Reliance 和 Future 两家当地零售巨头之间的交易，金额高达 34 亿美元。这则消息对亚马逊而言又是一记重创，因为亚马逊在印度这个世界上第二大互联网市场投资已超过 65 亿美元，且一直试图阻止交易的达成。

孟买证券交易所表示已和印度证券交易委员会（SEBI）沟通过，对此项交易没有任何异议。

亚马逊遭受了承重打击。亚马逊曾致信 SEBI 和印度反垄断监督机构，要求印度最大的两家零售商 Future Group 和 Reliance 终止交易。但去年，印度反垄断组织批准了这两家公司的交易。

公告指出：“我们特此告诫，对于那些符合上市协议规定进行上市/退市/连续上市的公司，我们不持反对意见。”NCLT（印度国家公司法法庭）正在审查该项交易，SEBI 建议 Future 与亚马逊向 NCLT 阐明诉讼的各个方面细节。

亚马逊于 2019 年收购了 Future 旗下一家未上市公司 49％ 的股份，使其估值超过 1 亿美元。亚马逊在法庭文件中表示，Future 不能将资产出售给竞争对手。

据称东南亚网约车巨头 Grab 考虑今年在美国上市：据外媒报道，三位知情人士透露，在投资者不断鼓励下，东南亚打车及送餐巨头 Grab 考虑今年在美国上市。

一位消息人士称，该公司将通过 IPO 集资至少 20 亿美元，这将是东南亚有史以来规模最大的境外发行股票的企业。

不过，关于 Grab 的 IPO 发行规模、时间安排以及其他计划目前尚未确定，还需根据市场情况决定。Grab 官方对于上市计划并没有给出明确回应。

Grab 于 2012 年在马来西亚成立，最初专注于打车业务，随后这家公司迅速扩张，已成为该地区最重要的的初创企业，其估值超过了 160 亿美元，投资方包括软银集团和三菱日联金融集团等。