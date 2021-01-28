昨日关于华为消费者 BG CEO 余承东人事调动的消息一度引发热议，不久后，华为发布新的人事任命公示，余承东兼任华为云与计算 BG 总裁。动点科技了解到，一年前，Cloud&AI 才升至华为第四大 BG，与运营商 BG、企业 BG、消费者 BG 并行。

不仅如此，继去年拆分荣耀之后，近期有外媒报道称，华为正就出售高端智能手机品牌 P 和 Mate 事项，与上海政府支持企业牵头的财团进行了数月的谈判。针对传闻，华为很快予以否认。但实际上，荣耀拆分前，市场上早有传闻，华为当时也是否认了出售计划，现在澄清事实的口吻如出一辙，不免让人对其手机业务线的未来产生更多的遐想与猜测。

浮浮沉沉的手机业务

根据调研机构 Counterpoint 公布的 2020 年第二季度中国市场智能手机报告，华为以 46% 的市场份额拿下第一，几乎在国内市场占据半壁江山。但受制于美国的制裁，华为芯片生产受阻，手机业务陷入困境。

无奈之下，为了求生存，去年 11 月华为剥离荣耀业务，一方面获得更充裕的资金发展高端旗舰，另一方面也是希望荣耀能够因此避开制裁，赢得发展的新机会。不久前，新荣耀 CEO 赵明在接受媒体采访时透露，截至目前荣耀已经跟所有供应商恢复合作，包括高通、美光、微软、英特尔、联发科等。

根据《科创板日报》消息，2020 年第 51 周 OPPO 手机出货量占国内市场第一，达到 22%，超越了华为夺下国内手机市场份额第一名，随后的今年第一周 vivo、小米也超越了华为位居国内手机市场份额第二名、第三名。

今日，调研机构 Canalys 与 IDC 同时发布了 2020 年 Q4 全球智能手机出货量报告。在 IDC 的报告中，华为智能手机全球出货量为 3230 万台，在全球市场份额占比仅为 8.4%，滑落至第五。而在 Canalys 的报告中，华为已然跌出前五，被归为其他。从半壁江山到今时今日，华为手机业务过山车式的滑坡引得大家一阵唏嘘。

对手发功，任务艰巨

近年来华为一直在高端市场和苹果博弈，P 系列和 Mate 系列的进攻也颇有成效，越来越得到大众认可。然而缺芯导致的供货不足，使得网友们普遍反映买不到新机。与此同时，市场研究机构 IDC 发布的最新数据显示，苹果四季度市场份额从上年同期 19.9% 飙升至 23.4%，占据全球智能手机市场近四分之一份额，排名跃升至第一。四季度 iPhone 出货量同比增长 22.2%，为 9010 万部。

另外，OPPO 方面也动作频频。近日据相关媒体报道，OPPO 和一加的研发部门已经合并，研发不再单独进行。实际上从去年开始，OPPO 旗下的 OPPO 商城与一加、realme 的线上的销售平台完成了合并，更名为欢太商城，销售包含 OPPO、一加、realme 三大品牌的手机及周边产品。同时，OPPO 的线下店面，也为一加和 realme 提供售后服务。

在华为攻势强劲的时期，OPPO 的线上实力尚不能与荣耀一战，高端化也遭遇了瓶颈，一度引发了人事变动等大震荡。随着华为在美国因素下欧洲市场开拓受阻并且急剧收缩，多年培育的一加和 realme 依靠差异化在不同需求领域寻求突破。如今的兵合一处，各种整合与回归，将会为 OPPO 补足弱势，重新焕发光彩，而这在其新机上已经有了体现。

小米也利用了华为产量缩减的空档，加速蚕食市场份额，在 IDC 的最新数据里，小米以 32% 的增长速度坐稳全球手机市场前三的宝座，市场份额占比 11.2％。

而此时的华为似乎颇为艰难，根据腾讯深网消息，华为内部人士表示，华为手机业务的基本策略是，用有限的芯片无限延长手机业务的生命周期。目前，即便高通已经获准供应 4G 方面的芯片给华为，但是今年 5G 手机在市场上有望进一步普及，得不到 5G 芯片，华为手机的增量空间和高端机市场依旧将受阻。

在这样的困局下，华为的 “1+8+N” 产品战略，这个核心的 “1”（手机）还能否守得住？恐怕华为自己心里都有些忐忑，不然华为方面也不会屡屡表示要开展智能汽车业务，并同时在 PC 和智能穿戴等市场发力了。