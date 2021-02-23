本土 AI 算力资源池化软件公司趋动科技今日宣布完成数千万美元级 A+ 轮融资。此轮融资由招银国际电信基金领投，上两轮投资方高瓴创投持续加注，指数资本继续担任独家财务顾问。至此，趋动科技 A 轮融资后仅仅三个月内再获 A+ 轮融资，这也是公司成立 2 年以来完成的第 4 笔融资。本轮资金将用于 OrionX 猎户座 AI 算力资源池化软件在行业客户的快速拓展以及进一步加快产品的升级迭代。

趋动科技于 2019 年成立于北京中关村高新技术园区，拥有专业的研发、运营和服务团队。趋动科技致力于帮助客户构建高效的 AI 算力资源池，提升客户 AI 运维管理的效率和 AI 业务应用的效率。根据客户测算，OrionX 猎户座软件可以每年提升 50% AI 算法工程师人效、提升 AI 资源利用率 5 至 8 倍以及让客户总体拥有成本下降 80%。

为了解决 AI 算力使用面临的问题，业界一直在对 GPU 资源池化技术进行探索。从 GPU 虚拟化到 GPU 资源池化不断演进，主要包括简单虚拟化、任意虚拟化、远程调用和资源池化等四个阶段。趋动科技的 OrionX 猎户座软件支持上述四个阶段的 GPU 虚拟化以及池化的需求，从而很好地解决了目前 AI 算力使用上遇到的利用率低、运维复杂等问题。

趋动科技的底层架构服务商属性具备良好的业务延展性，可以加速跨产业渗透至各个采用云计算技术，需要更强的算力支持的技术领域，如 5G、云游戏、云 VR 等新兴通讯娱乐方向。随着产业技术的发展趋势逐渐向前端简单化、底层复杂化的方向演化，趋动科技的业务触角未来可延伸至更广泛的领域，极大优化算力资源配比，提升底层算力的效率，让计算更简单。

作为本轮融资领投方，招银国际管理委员会委员连素萍表示：近年来随着 AI 应用迅猛发展，带来 GPU 算力的快速增长，面向 GPU 算力的虚拟化和池化技术是提高算力使用效率的有效方式之一。我们投资趋动科技实际上是 5G 时代投资计算能力的延伸。我们看好王鲲博士带领的趋动科技在该领域的领先性和独特性，将长期支持趋动的发展，带来产业协同效应。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。